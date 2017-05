Michel Temer: “O Brasil não parou e não vai parar"

O Presidente do Brasil, Michel Temer, divulgou um vídeo nas redes sociais em que garant que o Governo não vai parar de trabalhar, apesar das violentas manifestações que encheram as ruas da capital, Brasília. Agradece ainda aos deputados brasileiros por não permitirem que o trabalho fosse afectado pelo que se passa nos protestos.

PUB

“Brasil não parou e não vai parar. Continuamos avançando e votando matérias importantíssimas no Congresso Nacional. As manifestações ocorreram com exageros, mas deputados e senadores continuaram a trabalhar em favor do Brasil. E aprovaram número expressivo de medidas provisórias, sete em uma semana. E a reforma trabalhista avançou no Senado”, diz Temer.

PUB

Sem abordar a decisão de enviar militares para as ruas de forma a conter a violência, e, depois, o recuo nesta medida, Temer centrou-se nos avanços políticos que, na sua opinião, se realizaram nos últimos tempos com a aprovação de “matérias vitais para o país”. “Há milhões de brasileiros que vivem sem a posse legal de sua casa ou de seu pequeno lote de terreno. Agora, isso mudará. O governo vai entregar a escritura para famílias carentes de todo país”, explicou.

Depois de abordar também o que irá fazer para combater “o desperdício de dinheiro público”, Michel Temer garantiu que o “único caminho” do seu Governo é “colocar o Brasil nos trilhos”. “Portanto, vamos ao trabalho”, concluiu.

PUB

PUB