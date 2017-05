A sombra do Daesh nas Filipinas choca com o punho de Rodrigo Duterte

Os habitantes do Sul das Filipinas, na região mais próxima da Indonésia, vão viver os próximos dois meses debaixo das ordens dos militares, depois de o Presidente Rodrigo Duterte ter imposto a lei marcial em resposta ao aumento da violência relacionada com grupos islamistas.

PUB

Há décadas que vários grupos extremistas tentam tornar-se independentes das Filipinas e estabelecer um estado islâmico no Sul do país, mas já houve períodos de maior violência do que agora – um dos principais grupos, o Abu Sayyaf, é responsável por vários ataques ao longo dos anos, com sequestros e execuções de cidadãos filipinos e estrangeiros.

A onda de violência desta semana começou terça-feira, após uma operação fracassada do Exército das Filipinas. Depois de terem recebido a informação de que o líder do Abu Sayyaf, Isnilon Hapilon, tinha descido das montanhas para receber tratamento na cidade de Marawi, as autoridades lançaram aquilo a que chamaram uma "operação cirúrgica" para capturá-lo ou matá-lo.

PUB

Mas os elementos das forças especiais foram recebidos por um exército de extremistas formado por combatentes do Abu Sayyaf e de outros grupos mais pequenos, como o Maute – apesar de combaterem em grupos diferentes, os extremistas do Sul das Filipinas estão cada vez mais unidos na luta pela declaração de um estado islâmico na região.

Na sequência dessa operação, na terça-feira, os combates alastraram-se a outras zonas da cidade, com o Exército a bombardear posições dos extremistas e estes a fazerem reféns entre a população – esta quinta-feira foi anunciada a libertação de 120 pessoas que estavam sequestradas num hospital e que serviram de escudo humano para os combatentes do Abu Sayyaf e do Maute.

Em resposta à violência, Rodrigo Duterte fez o que se esperava de um Presidente que foi eleito com promessas de combater a criminalidade com extrema violência – impôs a lei marcial em toda a ilha de Mindanau, o que significa que nos próximos 60 dias a polícia e o Exército têm autoridade para deter e interrogar qualquer pessoa sem precisarem de mandados dos tribunais. Na prática, toda a região deixa de ser administrada por responsáveis civis e passa a ser controlada pelo Exército.

Esta declaração tem de ser ratificada pelo Congresso na próxima segunda-feira, mas o maior partido da oposição já disse que não se opõe à decisão do Presidente. Ainda assim, os críticos de Rodrigo Duterte avisam que a violência na cidade de Marawi não significa que a lei marcial deva ser alargada às outras duas grandes ilhas das Filipinas – Luzon, a Norte, e Visayas, no Centro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas foi essa a ameaça de Rodrigo Duterte, que chegou esta quinta-feira a Mindanau depois de ter interrompido uma viagem a Moscovo, onde se encontrou com o Presidente russo, Vladimir Putin. Ainda em Moscovo, Duterte prometeu que não hesitará em decretar a lei marcial em todo o país se a violência dos grupos extremistas não for contida em Mindanau – uma hipótese que os analistas consideram ser pouco provável devido à relativa fragilidade desses grupos, e que as organizações de defesa dos direitos humanos temem porque acusam Duterte de querer uma desculpa para fortalecer a sua visão autoritária da democracia. Assim que foi eleito, no ano passado, o Presidente das Filipinas lançou uma operação de combate ao tráfico e ao consumo de droga que já fez pelo menos nove mil mortos – organizações como a Human Rights Watch dizem que essa operação promoveu e facilitou milhares de homicídios à margem das leis por polícias, militares e vigilantes.

Apesar de grupos como o Abu Sayyaf não representarem um perigo existencial para o resto do país, a situação na ilha de Mindanau é diferente, em particular na região Sudoeste – é uma zona de maioria muçulmana, ao contrário do resto do país, que é de maioria católica, e muito permeável às tentativas do Daesh de alargar a sua sombra no Sudeste asiático, agora que está a perder terreno na Síria e no Iraque. Devido a essas perdas, as autoridades filipinas dizem que vários combatentes do Daesh oriundos do Sudeste asiático estão a regressar aos seus países.

O homem que as autoridades filipinas procuram, Isnilon Hapilon, é um dos terroristas mais procurados pelo FBI norte-americano, que oferece cinco milhões de dólares a quem der informações que levem directamente à sua captura. Hapilon é conhecido como líder do Abu Sayyaf, mas há três anos divulgou um vídeo em que declarou o corte da ligação à Al-Qaeda e a sua lealdade a Abu Bakr al-Baghdadi, o líder do Daesh – no ano passado, Isnilon Hapilon passou a ser conhecido como Abu Abdullah al-Filipini e foi declarado emir dos combatentes do Daesh nas Filipinas.

PUB

PUB