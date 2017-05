Com Tempo e Alma podcast: Precisamos de mais imigrantes

Na segunda edição do podcast Com Tempo e Alma, a jornalista Joana Gorjão Henriques conversa com o sociólogo João Peixoto, coordenador do estudo Migrações e Sustentabilidade Demográfica, editado pela FFMS, e com o geógrafo Jorge Malheiros, que explicaram porque é que Portugal precisa de mais imigrantes, que qualificações vão estar em falta e onde vão ser necessárias mais pessoas.

Podcast Com Tempo e Alma: Um jornalista do PÚBLICO e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar.

