Ronaldo investigado por fraude fiscal de cerca de 15 milhões de euros

Cristiano Ronaldo tem a pagar ao fisco espanhol “uma quantidade muito superior aos oito milhões de euros” noticiados na semana passada, avança o El País, citando fontes judiciais daquele país. O valor da fraude fiscal de que o jogador do Real Madrid é suspeito é de cerca de 15 milhões de euros, de acordo com o diário espanhol. Em causa estão receitas relacionadas com direitos de imagem referentes aos anos entre 2011 e 2014.

O futebolista já pagara 5,6 milhões de euros em 2014. A autoridade tributária acredita, no entanto, que a esse valor se deveriam ter somado 15 milhões de euros correspondentes ao valor defraudado nos quatro anos investigados. O Ministério Público espanhol recebeu a denúncia por parte da autoridade tributária e pegará agora na investigação. Caberá a esta entidade definir se se trata, ou não, de evasão ou fraude fiscal, um crime punível com pena de prisão.

“Estamos tranquilos porque o jogador sempre agiu de forma limpa e sem ocultar”, afirmou um porta-voz da agência que representa Ronaldo, a Gestifute, ao jornal espanhol El Confidencial ainda na passada semana. O jogador português entregou à autoridade tributária espanhola todos os seus contratos, de forma a colaborar com a investigação. A entrega dos documentos, sublinha a defesa do português, foi voluntária.

Cristiano Ronaldo é suspeito de ter utilizado durante vários anos uma empresa irlandesa, a Multisports & Image Management (MIM) Limited, para explorar os seus direitos de imagem. Falcao, Fábio Coentrão, Di María e Ricardo Carvalho terão usado a mesma empresa. No final do ano passado, os membros do European Investigative Collaborations (EIC), que inclui o Expresso e o El Mundo, por exemplo, noticiaram que Cristiano Ronaldo tinha, alegadamente, evadido 150 milhões de euros em impostos através de uma sociedade nas Ilhas Virgens.

Já a 19 de Maio, o PÚBLICO noticiava de que Ronaldo poderia vir a ser processado por fraude fiscal, já que o fisco espanhol estava a ultimar uma acusação contra Cristiano Ronaldo. A notícia avançada pela imprensa espanhola nesta quinta-feira surge um dia depois de ter sido noticiado que também o internacional Lionel Messi foi condenado pelo Tribunal Supremo espanhol por fraude fiscal no valor de 4,1 milhões de euros.

Em Dezembro de 2016, o porta-voz do jogador defendeu que Ronaldo “está a par de todas as suas obrigações fiscais desde o início da sua carreira, como a autoridade tributária espanhola pode comprovar, bem como qualquer dos países onde tenha morado”. O Real Madrid pediu “respeito” para o jogador português.

