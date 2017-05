A memória enternecedora de um encontro com Roger Moore (ou seria Bond?)

A morte do actor britânico Roger Moore dificilmente deixaria de suscitar recordações aos milhões de espectadores dos filmes e séries que protagonizou. Mas uma história em tom pessoal partilhada no Facebook destaca-se desde terça-feira. Marc Hayes, um argumentista londrino, conta que em 1983, então com sete anos, estava com o seu avô no aeroporto de Nice, em França, quando se deparou com Moore a ler numa sala de embarque, anos antes da introdução dos lounges de primeira classe.

A criança diz ao avô que viu "James Bond" e pede a este que vá pedir um autógrafo ao espião fictício. O avô, que não conhecia o actor de 007, perguntou a Moore: “O meu neto diz que o senhor é famoso. Será que pode assinar isto?”.

No Facebook, Marc relata que, com a maior gentileza, Moore perguntou o nome da criança e autografou o bilhete de avião.

Ao regressar ao lugar, o pequeno Marc tenta decifrar o que está escrito no papel e, com dificuldade, lê “Roger Moore”. Indignado, diz ao avô que o suposto agente secreto se enganou na assinatura.

O avô de Marc volta a dirigir-se a Moore e reclama. O actor olha em redor, aproxima-se da criança e sussurra: “Eu tenho que assinar como Roger Moore. De outra forma, Blofeld [o vilão da saga 007] poderia descobrir onde estou". Moore pede ao miúdo para não contar a mais ninguém e agradece a Marc por guardar o segredo.

Hayes regressa ao seu lugar e comenta com o avô: “Eu é que percebi mal. Estou a colaborar com o James Bond agora”.

Muitos anos depois, os protagonistas da história reencontram-se. Marc estava a trabalhar como guionista num vídeo para a UNICEF e Moore estava presente como embaixador da organização. O fã aproveita a situação e relembra a história ao actor. O galã responde: “Não me lembro da história mas fico muito feliz por teres conhecido o James Bond”.

Depois das filmagens, Moore volta a cruzar-se com Marc nos corredores: “Claro que me lembro do nosso encontro em Nice. Mas não disse nada lá dentro, por causa dos operadores de câmara. Qualquer um deles pode estar a trabalhar para o Blofeld”.

“What a man. What a tremendous man”, termina Marc.

