Informação sobre escolas do 1.º ciclo passa a estar online

As famílias podem, a partir desta quarta-feira, consultar informações sobre o perfil e os resultados das escolas do 1.º ciclo online. O portal Infoescolas, do Ministério da Educação, passou a disponibilizar informações sobre os primeiros quatro anos de ensino, à semelhança do que já antes acontecia, na mesma plataforma, para os estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e o ensino secundário. No mesmo site foram também divulgados dados sobre as provas de aferição realizadas no ano passado.

Segundo um comunicado do Ministério da Educação, o portal Infoescolas, mantido pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, contém agora informações como o número de alunos, taxas de retenção ou desistência e distribuição por idade e por sexo em cada uma das escolas do 1.º ciclo do país.

Os resultados podem ser vistos para cada uma das escolas, mas também surgem agregados por distrito ou concelho. As estatísticas divulgadas incluem dados de cerca de quatro mil estabelecimentos de ensino e 400 mil alunos, tanto do ensino público como privado, segundo o ministério.

Na mesma plataforma, as famílias podem também consultar estatísticas relativas aos resultados das provas de aferição realizadas no ano passado no 2.º, 5.º e 8.º anos de escolaridade.Para cada uma das escolas onde estas provas se realizaram são disponibilizadas comparações entre os resultado dos alunos em cada domínio da prova e os resultados dos mesmos alunos nos restantes domínios. É também apresentada a percentagem dos estudantes em cada estabelecimento que obtiveram o nível “Conseguiu” em pelo menos metade dos domínios da prova.



Outro dos indicadores disponibilizados avalia a desigualdade de resultados dentro da escola, podendo observar-se a distância média entre alunos, em termos de resultado das provas, e comparar-se com as médias nacionais nas mesmas provas.

Em comunicado, o Ministério da Educação sublinha que o alargamento da informação do portal Infoescolas permite prestar “mais informação para melhor decisão”, para os pais das famílias. A informação “visa contribuir para intervenções informadas, sustentadas pelos dados e indicadores disponibilizados”, afirma também a tutela. Estas informações vêm juntar-se aos Relatórios Individuais (RIPA) dos alunos e aos Relatório de Escola (REPA), disponibilizados às escolas, aos alunos, professores e aos encarregados de educação em Julho passado, na sequência da realização das provas de aferição.

