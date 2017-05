Governo quer desentupir tribunais administrativos e fiscais mas não tem juízes para o fazer

O Governo promete começar a desentupir os tribunais administrativos e fiscais, que são daqueles onde os atrasos são maiores, mas só daqui a ano e meio conseguirá ter mais juízes para lá colocar.

PUB

Até há muito pouco tempo, estes tribunais tinham apenas 61% dos recursos humanos considerados necessários, admitiu o director-geral da Administração da Justiça, Luís Freitas, num debate sobre a reforma da jurisdição administrativa e fiscal que está a decorrer na Torre do Tombo, em Lisboa. E mesmo com um recente reforço de juízes essa taxa continua, segundo o mesmo responsável, longe de cobrir as necessidades, mal ultrapassando os 70% do desejável.

Ainda assim, a secretária de Estado da Justiça, Helena Ribeiro, anunciou a criação de uma bolsa de juízes que se vão dedicar exclusivamente a resolver os processos mais antigos, que se eternizam nestes tribunais por resolver nalguns casos há mais de uma década. “Houve um juiz que me disse que trabalhava virado para a parede para não ver os processos” acumulados, contou Conceição Gomes, do Observatório Permanente da Justiça, onde foi feito um estudo sobre esta matéria, do qual saíram recomendações adoptadas por dois grupos de trabalho que também se estão a debruçar sobre o assunto no Ministério da Justiça.

PUB

“Haverá um grupo de magistrados que ficarão somente adstritos a recuperar os processos antigos”, explicou Helena Ribeiro. “E haverá um conjunto de funcionários que os auxiliará.” Para a governante, a reorganização dos métodos de trabalho permitirá recuperar as pendências. A outra bolsa de juízes caberá substituir os colegas nas baixas e nas faltas.

A secretária de Estado admitiu que nem sempre a administração fiscal age da melhor forma no que à justiça diz respeito. Grande parte dos litígios que inundam os tribunais fiscais são desencadeados pela Autoridade Tributária. “Ninguém é perfeito, há algumas falhas na forma como a administração tributária tramita os seus processos mas tem melhorado muito”, acrescentou, explicando que neste momento há uma estreita ligação entre as duas partes.

PUB

PUB