Cimeira ibérica com fortes medidas de segurança

A Cimeira Ibérica, que decorre entre segunda e terça-feira, em Vila Real, vai obrigar à implementação de “excepcionais medidas de segurança”, algumas das quais implicam “fortes constrangimentos” na circulação rodoviária, informou hoje a PSP. A Polícia de Vila Real referiu que, durante esses dois dias, vão ser “particularmente afectados” os acessos à praça do Município e largo Conde de Amarante, no centro da cidade, e na freguesia de Mateus, nas proximidades do Palácio de Mateus.

A 29.ª Cimeira, que leva a Vila Real os líderes dos governos português e espanhol, António Costa e Mariano Rajoy, terá como temas fortes a cooperação transfronteiriça em áreas como a energia, as infra-estruturas e o ambiente.

De acordo com a PSP, devido ao encontro luso-espanhol, será proibido o estacionamento em várias artérias da freguesia de Vila Real, entre as 19h do dia 29 e até às 11h do dia 30. Serão afectados o largo Dr. Henrique Botelho (Filho), a praça Monsenhor Jerónimo do Amaral, e as ruas do Jazigo, Irmã Virtudes e Camilo Castelo Branco. Na freguesia de Mateus será proibido estacionar no largo da Meada e nas ruas Meada, Sobrado, Flores, Ribeiro e na estrada nacional 322, no troço entre a rua do Sobrado e a rua do Ribeiro. Entre as 21h de segunda-feira e as 11h de terça-feira será ainda proibido estacionar no parque subterrâneo da praça do Município.

No dia 30 de Maio, a PSP informa que será proibido circular em várias artérias da cidade, como a rua Miguel Torga, a avenida Carvalho Araújo (entre a avenida 1.º de Maio e o largo de Camões), em parte da avenida 1.º de Maio, na ponte metálica e em parte da rua Miguel Bombarda. A polícia referiu que, “devido à natureza do evento, existirão ainda “diversos cortes de trânsito pontuais”, nomeadamente na deslocação das comitivas que integram a cimeira.

Na terça-feira, decorrerão cerimónias militares na praça do Município e nas quais estarão presentes os três ramos das Forças Armadas. No dia antes, serão efectuados treinos e a PSP alerta para a realização de vários tiros de salva. A PSP aconselha a que o acesso ao centro da cidade, no dia 30, seja efectuado antes das 8h.

Para esta operação, a polícia irá mobilizar várias valências, desde o Trânsito, Investigação Criminal e Ordem Pública, promovendo “uma forte visibilidade e uma aposta na prevenção e proactividade” A PSP adoptará as medidas de segurança "julgadas mais convenientes para que todo o evento decorra com normalidade”, referiu ainda, em comunicado, esta força policial.

As cimeiras ibéricas são reuniões anuais bilaterais realizadas entre o presidente do Governo de Espanha e o primeiro-ministro de Portugal onde se discutem questões de grande interesse para ambos os governos e projetos de cooperação entre os dois países.

