Turquia: "Cidade" para órfãos vai acolher crianças refugiadas

Duas associações humanitárias juntaram-se ao Governo turco para construírem um complexo que vai acolher crianças órfãs, vítimas da guerra. Situado no centro-sul do país, já perto da fronteira com a Síriaperto da cidade de Reyhanli (cerca de 700km a sul da capital Ancara), o novo complexo é composto por 55 casas, 35 das quais vão albergar rapazes e as restantes 20 serão destinadas a raparigas. No total, o novo complexo vai albergar cerca de 990 crianças.

PUB

Neste complexo, as crianças vão ter acesso a quatro escolas, duas primárias e duas secundárias. Existe ainda um pavilhão desportivo, uma zona de lazer, sala de leitura e de estudos. Como noticia a BBC, os jovens sírios vão ainda ter acesso a uma mesquita.

O novo centro de acolhimento, inaugurado na quinta-feira, 18 de Abril, foi construído em menos de dois anos, num projecto cooperativo entre o Governo da Turquia e duas associações humanitárias. A Orphans City – cidade dos órfãos, em português – foi apoiada pela Fundação de Ajuda Humanitária da Turquia (IHH, na sigla original) e pela Fundação Sheikh Thani bin Abdullah.

PUB

Segundo a IHH, este projecto foi criado para “aliviar a dor e sofrimento das crianças”. O complexo urbano vai também dedicar-se à reabilitação e tratamento “dos problemas psicológicos causados pela guerra”.

Cada uma das casas possui quartos para acolher 18 crianças, bem como um espaço dedicado ao responsável pelo acompanhamento e auxílio dos jovens. Segundo a Orphans City, o novo complexo vai contar com 500 profissionais, desde cozinheiros, professores e seguranças. Mesmo quem não tenha lugar nesta “cidade” de órfãos – o número de vítimas deste tipo, por causa da guerra na Síria ultrapassa largamente as vagas disponíveis – poderá usufruir dos serviços disponíveis no complexo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As duas associações que ajudaram na concepção deste projecto, sublinharam à United Press International que o complexo é um “lugar onde as crianças podem crescer, tornando-se indivíduos mais confiantes (...) capazes de lidar com as suas emoções e de seguirem os seus sonhos."

Segundo o relatório de 2015 da UNICEF, estima-se que mais de seis milhões de crianças sírias tenham sido afectadas durante o conflito: cerca de dois milhões de crianças vivem em zonas sem assistência humanitária, 2,6 milhões não frequentam a escola e dois milhões de crianças estão refugiadas noutros países.

PUB

PUB