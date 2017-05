Um homem, uma marca global. Altice acaba com PT e Meo

E no início era o Drahi. Patrick Drahi, o fundador da Altice, que apresentou nesta terça-feira a nova marca global da empresa, a "velha" Altice, criada pelo empresário quando a operadora estava longe de se expandir de França para Israel, EUA, República Dominicana ou Portugal. Mercados onde vão desaparecer as marcas locais para dar lugar à "nova" Altice, a marca que irá substituir a Portugal Telecom e a Meo ao longo dos próximos 12 meses, pondo a última pedra sobre o legado de Zeinal Bava na operadora.

Num discurso preparado até aos últimos segundos antes de subir ao palco, Patrick Drahi, replicando um estilo que fez história na própria PT, estimulando gargalhadas e gerindo silêncios, revela "que inventou a marca em 10 minutos" há quase duas décadas, desdramatizando todos os conceitos apresentados durante largos minutos para a criação da marca global.

"Portugal, um país de descobridores, que descobriu a República Dominicana e depois o novo mundo, a América. Como nós", resumiu Drahi, durante um verdadeira cátedra de gestão e da filosofia Altice. Drahi, o "carismático líder" como lhe chamou minutos antes Michel Combes, o presidente-executivo da Altice, recrutado há uns anos depois de uma carreira nas grandes rivais do sector. Drahi, apresentado como "the one", a origem de tudo, quando era "um trabalhador, um empréstimo", ilustrou Dexter Goei, o seu amigo e parceiro, o seu banqueiro antes de se juntar a Drahi, e que deu o pontapé de saída à apresentação da nova imagem do grupo, na sede da subsidiária norte-americana da altice, perante várias centenas de trabalhadores.

Michel Combes entrou em directo, durante a apresentação, com Paulo Neves, lado a lado com os outros presidentes das subsidiárias da empresa, uma espécie de festival da canção da Altice, onde cada um descreveu os seus feitos locais. "Temos o maior investimento tecnológico em Portugal", sublinhou Neves no ainda Meo Arena, perante 1000 trabalhadores da ainda PT Portugal, sublinhando a sua liderança na fibra e no 4G no grupo Altice. "cumprimentos para todos da Altice Portugal", despediu-se Paulo Neves da audiência.

Numa apresentação estudada ao detalhe - alimentada nos minutos antes por um par de sacos de gomas que ia comendo enquanto tirava selfies com os criativos da nova marca e vários quadros de topo -, Drahi descreveu a história da sua vida até chegar a este momento.

No fim também ficou Drahi. "Vamos lá ver quanto dinheiro vamos fazer com esta nova marca", apelou aos trabalhadores da empresa espalhados pelo mundo, provocando uma onda de entusiasmo na plateia norte-americana.

*O jornalista viajou a convite da Altice

