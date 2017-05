Schäuble diz que Centeno é o “Ronaldo” das finanças europeias

O ministro alemão das finanças, Wolfgang Schäuble, disse esta terça-feira que Mário Centeno é o “Ronaldo do ECOFIN”, o grupo de ministros das Finanças da União Europeia.

A expressão foi citada na Playbook, a newsletter do jornal Politico, que comenta que “há 12 meses era muito diferente”, com Portugal à beira de sanções económicas e com o governo de coligação de esquerda a levantar as mais diversas dúvidas.

Na actualidade o governo português já não viola as regras orçamentais da União Europeia e espera entregar antecipadamente 10 mil milhões de euros ao FMI, lê-se ainda na newsletter do Politico, que titula que Portugal é neste momento o “novo menino-bonito das reformas” europeias.

A mesma publicação refere que uma fonte portuguesa olha para esta mudança de atitude e este elogio do ministro das finanças alemão como ganhar o festival da Eurovisão das políticas europeias. O elogio acontece na semana em que a Comissão Europeia recomendou a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo. E também numa altura em que Mário Centeno volta a ser falado para presidir ao Eurogrupo.

Em Outubro de 2016, o ministro das Finanças da Alemanha havia tecido considerações negativas sobre Portugal, dizendo que Portugal estava no bom caminho até o governo de Costa entrar em funções. Na altura o governante alemão avisou mesmo o governo português dos riscos do caminho que estava a ser seguido, dizendo que havia alertado Mário Centeno nesse sentido. "Está a acontecer de uma forma para a qual alertei o meu colega português, porque eu disse-lhe: 'Se seguirem esse caminho, vão assumir um grande risco'", afirmou nessa ocasião.

