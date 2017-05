Oliveira e Costa sabe hoje se derrocada do BPN o levará à prisão

Quando, em 2008 se tornou público que o Banco Português de Negócios (BPN) era, entre outras coisas, um caso de polícia dizia-se que o processo de averiguações que arrancava não podia durar mais do que o da Casa Pia, que começara em 2002 para acabar oito anos depois. Engano. Passaram nove anos, e se tudo correr como planeado, o colectivo de juízes irá ler hoje a sentença sobre o caso principal, relacionado com a utilização do Banco Insular para levar a cabo uma mega fraude.

Com sede em Cabo Verde, o Banco Insular desenvolveu durante quase uma década a sua actividade sem conhecimento das autoridades, tendo sido utilizado para ocultar perdas e esconder milhares de operações ruinosas. Entre débitos e créditos os movimentos podem totalizar nove mil milhões de euros, mas o impacto na tesouraria aproxima-se dos mil milhões.

As penas pedidas pelo Ministério Público A 1 de Junho de 2016 o Ministério Público pediu penas de prisão para 14 dos 15 arguidos cuja sentença deverá ser conhecida hoje. O procurador Jorge Malhado considerou que, para a acusação, ficou provado que José Oliveira Costa "foi o principal responsável pelo cometimento dos crimes que estão em julgamento", tendo pedido ao colectivo de juízes uma pena única pelos diversos crimes económicos em causa que se situe entre os 13 e os 16 anos de prisão. Segundo Jorge Malhado, apesar de o grande responsável ter sido Oliveira Costa, "obviamente, não foi o único", pelo que pediu ao colectivo de juízes que condene outros 13 arguidos a penas de prisão. Para Luís Caprichoso, ex-gestor do BPN, visto pelo Ministério Público como o "número dois do grupo", a pena sugerida foi de entre dez a 12 anos de prisão. Já para José Vaz de Mascarenhas, ex-presidente do Banco Insular, a pena pedida foi de entre nove a dez anos de prisão. Quanto a Francisco Sanches, ex-gestor do BPN, a pena pedida foi de entre oito a nove anos de prisão. Para Telmo Reis (fundador da Labicer), o Ministério Público pediu uma pena de entre sete a oito anos de prisão. Ricardo Oliveira, empresário do ramo imobiliário, foi visado com um pedido de pena de prisão de cinco anos e seis meses. Para José Monteverde, accionista e devedor do BPN, o procurador solicitou ao colectivo de juízes uma pena de prisão de três anos e seis meses, igual à pena sugerida para Rui Costa, da Labicer. Luís Ferreira Alves, fundador da Labicer, foi alvo de um pedido de pena de prisão de três anos, igual à sugerida pelo Ministério Público para Filipe Baião Nascimento (advogado). Isabel Cardoso, advogada que alegadamente criou e geriu offshores para o grupo, viu o Ministério Público avançar com um pedido de pena de prisão de dois anos e seis meses. Para Leonel Mateus, ex-gestor da Plafin, sociedade que alegadamente criava offshores para o grupo, a pena pedida foi de dois anos, igual à pena pedida para Luís Almeida (Plafin Contas). Também António Franco, antigo gestor do BPN, viu o procurador solicitar uma pena de prisão de dois anos. Hernâni Silva Ferreira, que além de estar ligado à empresa de cerâmica Labicer também era o gerente da sociedade FO Imobiliária, era acusado do crime de burla qualificada, mas o procurador Jorge Malhado já tinha reconhecido a semana passada em tribunal que tal não foi possível provar, pelo que caiu a acusação. O Ministério Público tinha já declarado extinto o crime de fraude fiscal da Labicer, após o tribunal de Aveiro ter declarado a empresa de cerâmica insolvente e ter decretado a sua liquidação, pelo que a entidade deixou de constar da lista de arguidos. Ou seja, 14 dos 16 arguidos que constavam na pronúncia de acusação do Ministério Público foram alvos de pedidos de sentenças de prisão. Jorge Malhado referiu ainda que, tal como consta da lei, o Ministério Público admite a suspensão da execução das penas inferiores a cinco anos. Esta situação abrange oito dos 14 arguidos para quem foram pedidas penas de prisão. A acusação do Ministério Público assentava nos crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, infidelidade, aquisição ilícita de acções e fraude fiscal.

O julgamento teve início em 2010 e José Oliveira e Costa, o líder do BPN, é suspeito, entre outras acusações, de burla, de financiamento ilegal aos accionistas e de falsificação de contabilidade. Acusações que abrangem muitos quadros de topo do grupo, gestores e directores, assim como devedores e accionistas. Dos 15 arguidos iniciais, 14 serão hoje informados se são absolvidos ou se lhes são aplicadas as penas de prisão pedidas pelo Ministério Público que podem ir de dois a 16 anos, sendo que a lei admite a suspensão da execução das penas inferiores a cinco anos.

O Ministério Público considera Oliveira Costa “o principal responsável pelo cometimento dos crimes que estão em julgamento” e pede entre 13 e 16 anos de cadeia. O antigo banqueiro, que chegou a ocupar funções de chefia no departamento de supervisão do Banco de Portugal, já esteve detido preventivamente e encontra-se agora em prisão domiciliária.

Mas este é apenas um dos muitos processos judiciais do universo BPN. Nos últimos tempos, foram fechados dois dossiês mediáticos. O relacionado com a acção de Dias Loureiro, accionista e gestor do grupo, que incluía Oliveira Costa e o libanês Abdul El Assir. Este processo foi arquivado, mas o Ministério Público deixou escrito que mantinha dúvidas por eventual “recebimento dessa vantagem pessoal, à custa do BPN/SLN.” Outro processo concluído está relacionado com os negócios imobiliários de Duarte Lima realizados com verbas do BPN, e culminou na condenação a seis anos de prisão efectiva, por burla qualificada e branqueamento de capitais. Duarte Lima está, no entanto, a aguardar a execução da pena.

O Banco de Portugal e a CMVM deduziram igualmente acusações à instituição e gestores em execução e daí decorreram coimas e inibições de actividade.

De acordo com a Procuradoria-Geral da República (PGR), actualmente estão ainda em fase de investigação cinco inquéritos-crime que nasceram do “processo principal”. Noutros seis, já foi deduzida acusação relativamente a 52 arguidos, no total. Entre esses processos, três já conheceram sentença, duas delas transitaram já em julgado: “uma condenação por fraude fiscal qualificada, numa pena de três anos e três meses suspensa na sua execução” e outra decisão judicial relativa à condenação de três arguidos: um a cinco anos de prisão por burla qualificada e falsificação, outro a oito meses de prisão por fraude fiscal e um terceiro a três anos e seis meses por burla qualificada. “Todas estas penas foram suspensas na sua execução”, sublinha a PGR. Um terceiro processo está em fase de recurso. Restam ainda três processos que estão em julgamento.

As averiguações e as audições a dezenas de testemunhas confirmaram que a instituição era um manual de más práticas, governado por gestores sem idoneidade e detido por um grupo onde pontuavam muitos empresários de pequenas e médias dimensões sem condições pessoais ou fôlego financeiro para deter uma instituição financeira.

Um banco que empregava 1300 trabalhadores, contava com 250 balcões e 300 mil clientes e uma carteira de depósitos de cinco mil milhões de euros.

Problemas anteriores à crise financeira

Os múltiplos inquéritos que se abriram possibilitaram tirar mais conclusões: os problemas do grupo já existiam muito antes da crise financeira deflagrar, em 2007, o que só veio acelerar a insolvência; houve falta de fiscalização por parte do Banco de Portugal, então liderado por Vítor Constâncio; a nacionalização, a 3 de Novembro de 2008, foi determinada pelo receio de, no contexto agudo da crise, se gerar risco sistémico; a entrega do banco à CGD, que delegou a gestão em Francisco Bandeira, da esfera socialista, não correu bem. E deixou marcas. O estigma à volta desta solução levou o anterior Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, a rejeitar estudar a via da nacionalização no caso BES: “isto não é um novo BPN”.

Sobre os prejuízos que os portugueses arriscam (e não apenas em resultado da relação do banco ao Banco Insular) têm sido avançados diferentes montantes. Todos eles astronómicos. O número mais apontado é o de sete mil milhões de euros, cerca de 4% do PIB. Mas o Tribunal de Contas já deu como expectável que o saldo negativo da intervenção ao BPN se possa cifrar em 5,4 mil milhões (cerca de 3% do PIB), isto se o Estado suportar os prejuízos das sociedades que gerem os activos detidos pelo banco.

No entanto, apesar das contas só poderem ser feitas depois de se apurar o valor final da recuperação das dívidas, as entidades que trabalham no tema dão como garantidas perdas mínimas entre três e quadro mil milhões de euros.

Em 2011, o ex-governador do Banco de Portugal António de Sousa, na qualidade de presidente da Associação Portuguesa de Bancos (APB), veio dizer que o BPN não “era um banco, mas uma fraude” e nunca lhe deveria ter sido dada licença para operar.

Mas até era mais. Era um pólo para onde convergiram interesses dúbios, com dirigentes do universo social-democrata a ocuparem lugares de topo na instituição ou a serem investidores e grandes clientes devedores. E com proximidade a Aníbal Cavaco Silva, cuja família era cliente e investidora do grupo. Para além do seu ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais Oliveira Costa, neste lote de amigos do anterior Presidente da República, destacam-se outros nomes: o de Manuel Dias Loureiro, ex-ministro da Administração Interna e ex-Conselheiro de Estado, e os dos ex-ministros Duarte Lima e Arlindo Carvalho (que não reconhece uma divida ao BPN de 60 milhões de euros). O empresário de Coimbra, Joaquim Coimbra, eleito em Novembro de 2008 da Comissão Politica do PSD, era accionista de referência.

As conexões do grupo ao sector partidário foram centrais nas Comissões Parlamentares de Inquérito que se debruçaram sobre a falência, a nacionalização e a privatização do BPN (a venda ao luso-angolano BIC, por 40 milhões), e trouxeram o tema para o domínio público.

Mas a questão só se colocou no plano político, porque o BPN faliu de forma dolosa. Numa ida ao Parlamento ficou na memória a frase de Oliveira Costa dita com a convicção de sempre: “Reconheço que errei, que errei, e já não tenho muito tempo para emendar”.

Indícios conhecidos desde 2002

Os indícios de que o banco não desenvolvia uma actividade normal surgiram no início da década passada, como provam as notícias publicadas na época. Em 2002 a Exame alertou para as elevadas remunerações oferecidas pelo BPN aos clientes, em contraciclo com as praticadas no sector. Em 2004 o PÚBLICO adiantava que vários gestores e auditores externos se recusaram a certificar as contas do BPN e em 2005 noticiava a presença de um traficante de armamento El Assir (um grande devedor do BPN), a orbitar à volta de Dias Loureiro. E em 2006, o Ministério Público apanhou o BPN no meio da Operação Furacão, na companhia do BES, do BCP e do Finibanco.

Em Portugal o colapso do BPN contínua a ser visto como um marco da grande crise financeira internacional que se despoletou em 2007, ano em que a banca nacional anunciou resultados positivos de 2,686 mil milhões de euros, os maiores da sua história. O BPN contribuiu para o bolo com 48 milhões de euros de lucros, mas já não conseguia disfarçar o quadro de insolvência.

E cinco meses antes da falência, as suas debilidades financeiras ficaram expostas pela PÚBLICO a 21 de Junho de 2008, em que fez manchete: “O BPN tem uma insuficiência de 800 milhões de euros” fruto de decisões de gestão “com impacto nos fundos próprios”, situação do conhecimento de Vítor Constâncio. Na mesma edição de Junho frisava que o défice não era resultado da crise financeira que se fazia sentir, mas da forma como a equipa de Oliveira Costa gerira o BPN: “com níveis elevados de crédito malparado”, “financiamentos a accionistas”, “transferência de perdas para veículos offshores, alguns ligados a sócios, e cuja existência nunca foi comunicada ao Banco de Portugal”. Informações que nem o BPN e a autoridade de supervisão confirmaram.

Nos cinco meses seguintes, apesar da falta de capital e de liquidez, o BdP permitiu ao BPN continuar a captar depósitos. Em Outubro de 2008, o PÚBLICO escrevia que em finais de Agosto o Instituto da Segurança Social possuía 947 milhões de euros em liquidez (depósito de numerário e fundos), dos quais 500 milhões estavam aplicados no BPN.

Do outro lado do Atlântico havia uma bomba relógio a fazer tique-taque. A 15 de Setembro de 2008 o Lehman Brothers colapsou com 54 mil milhões de euros de activos tóxicos no balanço e os mercados interbancários encerraram.

Dois meses depois o Governo anunciou a nacionalização do BPN. Passaram quatro anos até que, em 2012, o resto do sistema vacilasse pelo efeito da contabilização de imparidades resultantes das medidas regulatórias e da recessão económica. E em 2013, a banca apresentou os prejuízos mais elevados de sempre, 2,14 mil milhões de euros.

Em 2014, com o caso BES, ficou à vista que a lição do BPN não foi bem apreendida pelas autoridades que persistiram no mesmo padrão de actuação, a fazer cerimónia com os banqueiros. Tal como no BPN, o pecado original do grupo chefiado por Ricardo Salgado estava no facto de a gestão e dos seus accionistas não terem os requisitos necessários para deter instituições financeiras. E ao voltarem a não actuar por antecipação, o BdP, agora governado por Carlos Costa, e o Governo de Passos Coelho, acabaram a ver o terceiro maior banco do sistema falir literalmente à sua frente.

A sucessão de casos, BPN e BPP (ambos em 2008), BES (2014) e Banif (2015), destruíram parte do capital de confiança que existia na banca e no sistema de supervisão. E quer Vítor Constâncio (BPN e BPP), quer Carlos Costa (BES e Banif) não podem dizer que não sabiam de nada.

Prendas antes da falência Na véspera do Natal de 2007, e dois meses antes deixar o grupo Banco Português de Negócios (BPN)/Sociedade Lusa de Negócios (SLN), em Fevereiro do ano seguinte, substituído por Abdool Vakil, o presidente Oliveira Costa fez o que sempre tinha feito: enviou para o departamento de marketing a lista com os nomes dos destinatários dos presentes que pretendia oferecer. Na sua maioria destinavam-se a figuras colocadas ao mais alto nível da hierarquia do Estado. Oliveira Costa deu indicações para entregar presentes ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro, mas também aos ministros e secretários de Estado das Finanças, das Obras Públicas, do Ambiente, da Economia, da Saúde e do Desporto. As saudações de boas festas chegavam acompanhadas de embrulhos e estendiam-se a líderes do PSD e a membros do grupo parlamentar. Mas não só. Supervisores, Banco de Portugal e Instituto de Seguros de Portugal (ISP), que tutelavam as empresas financeiras da SLN, gestores públicos e privados, advogados e jornalistas, eram alvo das ofertas, que iam desde um simples perfume, a garrafas de vinho das marcas do grupo SLN (Raposeira, Tapada de Chaves, Murganheira), até a baús de 20 quilos e a caixas ou taças em prata. O valor era tanto mais elevado quanto o cargo ocupado por quem supostamente os deveria receber. Isto é, no pressuposto de que a ofertas eram efectivamente enviadas e recebidas.

