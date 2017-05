Uma foto, um tweet e nasce um filme com Rihanna e Lupita no Netflix

Acidentalmente, a Internet imaginou um filme que vai juntar na vida real a cantora Rihanna e a actriz mexicana e queniana Lupita Nyong’o. De acordo com a Entertainment Weekly, o Netflix vai produzir uma película realizada por Ava DuVernay, com argumento de Issa Rae. O acordo foi fechado durante o Festival de Cannes.

A origem do projecto, que ainda não tem nome, está numa piada online. Em 2014, Rihanna e Lupita foram fotografadas durante um desfile da Miu Miu na Semana da Moda de Paris. Essa fotografia, partilhada no Tumblr, tornou-se viral quando uma utilizadora daquela rede social, que assina como Elizabitchtaylor, escreveu na legenda que as duas estrelas pareciam que estavam "num filme sobre ladrões com Rihanna como chefe de quadrilha durona e Lupita como um génio hacker".

Essa partilha tornou-se num meme que chegou ao Twitter, explodindo três anos depois, já em Abril deste ano, quando outro utilizador recuperou a imagem e comentou que "Rihanna parece alguém que burla homens brancos ricos e a Lupita é a sua melhor amiga, especializada em tecnologia que a ajuda a planear os golpes".

Rihanna looks like she scams rich white men and lupita is the computer smart best friend that helps plan the scans https://t.co/PhWs1xd3nj — WHOOPHERASSKOURTNI (@1800SADGAL) 18 de abril de 2017

Esse tweet, que passou as 90 mil partilhas, acabou por chegar então a Ava DuVernay e Issa Rae, e a Rihanna e Lupita. Numa conversa entre Rihanna e Lupita na rede social, as duas celebridades mostraram o seu interesse e entusiasmo em fazerem parte do elenco do hipotético filme, até então um mero devaneio de Tumblr, e a actriz disse à cantora que estaria protna a alinhar caso esta também estivesse.

Dias mais tarde, Rihanna respondeu a Lupita, afirmando que estaria disposta a participar e ajudar a tornar a ideia em realidade realidade.

Entretanto, Ava DuVernay regressou ao Twitter para confirmar a realização do filme: "Luzes e câmara a postos. Pronta para chamar as duas rainhas à acção".

Segundo a Entertainment Weekly, o Netflix fechou o acordo em Cannes após uma "dramática negociação", e a produção do filme vai começar em 2018.

A notícia surge numa altura em que o Netlix enfrenta críticas em Cannes. Durante a apresentação de Okja e The Meyerowitz Stories (dois filmes do Netflix) no festival de cinema, a plateia vaiou a emissora pelo facto de os filmes só estarem disponíveis através do respectivo site, e não nas salas de cinema francesas.

