Norte-americano recebeu louvor por álbum de rap que entregou como dissertação

Em vez de um ensaio, uma colecção de poemas ou um romance, o americano Obasi Shaw, 20 anos, estudante de Literatura na Universidade de Harvard, escolheu entregar como monografia um álbum de rap com dez faixas. O trabalho recebeu a segunda maior nota no seu departamento, além de um louvor, apesar de ser a primeira vez que um trabalho semelhante é entregue em Harvard.

O álbum, que se intitula Liminal Minds, tem dez temas originais, compostos e interpretados por Shaw, sendo cada uma das faixas contadas a partir da perspectiva de personagens diferentes. O formato é inspirado numa peça do século XVI de Geoffrey Chaucer (Os Contos de Cantuária), que aborda a identidade negra nos Estados Unidos.

O jovem músico de 20 anos, que nasceu nos subúrbios de Atalanta, afirmou que nunca pensou conseguir entrar em Harvard, acrescentando que com o álbum tentou apenas “fazer algo de diferente”. As suas grandes referências são rappers como Kendrick Lamar ou Kanye West, citando também o romancista, ensaísta, poeta e activista James Balwin, como um influência.

Em alguns temas, tal como Balwin, o jovem Obasi Shaw discorre sobre escravidão e violência. "Os afro-americanos são livres mas os efeitos da escravatura ainda existem", disse à CBS Boston. "Cada canção é uma análise desse estado entre a escravatura e a liberdade".

Afirmou ainda que a ideia de apresentar os seus poemas em forma de rap, em vez de entregar uma dissertação escrita, lhe surgiu depois de ter actuado no campus da universidade. Por sua vez a instituição refere que o projecto de Shaw combina “elementos da poesia inglesa com questões da identidade racial na América”. Ele, por sua vez, afirma que “o rap é um género que me permite dizer o que eu preciso dizer”, sendo o seu meio de expressão ideal.

