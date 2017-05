Centenas de trabalhadores protestam em Vila Franca por melhores condições

Cerca de três centenas de trabalhadores do município de Vila Franca de Xira, Lisboa, concentraram-se esta terça-feira em frente à Câmara Municipal, para reivindicarem por melhores condições de trabalho e pelo fim da precariedade laboral.

No centro do protesto estiveram questões mais nacionais, como a do poder de compra, o descongelamento das progressões e a legislação de suplementos, mas também outras de âmbito mais local, que visaram a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

Em declarações à agência Lusa, Ludgero Pintão, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), afirmou que a cidade "não é um município amigo dos trabalhadores" e que existem algumas questões por resolver.

"O discurso deste presidente de Câmara é que os trabalhadores não fazem nada. Este ano mandou-os trabalhar no dia 25 de Abril e no 1 de Maio, quando isso nunca tinha acontecido. Esta acção é totalmente pertinente e deve servir de alerta para o descontentamento dos trabalhadores", apontou.

O sindicalista referiu ainda que a questão da mobilidade é outro dos temas que está a gerar descontentamento junto dos trabalhadores do município.

Por seu turno, numa resposta escrita envidada à Lusa, fonte da Câmara Municipal ressalvou que "tem o maior respeito e consideração pelos seus trabalhadores e que tem feito tudo aquilo que está ao seu alcance para que tenham as melhores condições de trabalho".

Relativamente ao facto de os trabalhadores terem sido requisitados para aqueles dois feriados, a autarquia justificou com a necessidade de "garantir os serviços mínimos" e assegurou que serão devidamente compensados, conforme a legislação em vigor.

No que respeita às mobilidades, a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira referiu que já concedeu perto de 100 e que a consolidação dessas situações "só poderá ser aplicada nos casos em que, comprovadamente, se verifique uma necessidade permanente".

Durante o protesto, os trabalhadores realizaram um plenário, organizado pelo STAL, que contou com a presença do secretário-geral da CGTP-IN, Arménio Carlos.

