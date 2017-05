RoomForManchester: as redes sociais voltaram a responder a um ataque com ajuda

Os utilizadores das redes sociais estão a partilhar imagens de crianças e jovens alegadamente desaparecidos depois do ataque desta segunda-feira no final do concerto de Ariana Grande, no exterior da Manchester Arena, que provocou 22 mortos e 59 feridos. Com um público maioritariamente juvenil, entre os fãs do espectáculo de Ariana Grande contavam-se muitos menores.

PUB

O apelo desesperado de vários familiares multiplica-se tanto no Facebook como no Twitter. Charlotte Campbell, uma das mães à procura da filha, de 15 anos, contou esta manhã no Good Morning Britain que já ligou para a polícia, hospitais e hotéis, mas não obteve informações acerca da localização da jovem adolescente.

my brother @martynhett was at the #manchester arena last night and hasn't checked in. if anyone has seen him in any way *please* contact me pic.twitter.com/Gu5w7cjyF0 — Dan Hett (@danhett) May 23, 2017

PUB

my brother is still missing. however this pans out, I'll be there with my city. there's nothing else we can do but stand together today. https://t.co/2pzdSzk8A6 — Dan Hett (@danhett) May 23, 2017

Liam Curry and Chloe Rutherford from South Shields are still missing after the Manchester attack. Please contact @polis5026 with info pic.twitter.com/SGxid3yHuB — Heart NE News (@HeartNENews) May 23, 2017

Appeals for info about Barra girls Laura MacIntyre & Eilidh MacLeod, missing after #Manchester attack https://t.co/XiWwpXe7Ws pic.twitter.com/0Pis0GOqZL — Paris Gourtsoyannis (@thistlejohn) May 23, 2017

My daughter Courtney Boyle and partner Philip Tron have gone missing tonight in a attack at Manchester tonight please share and help find them I need them home safe xX Posted by Deborah Hutchinson on Monday, 22 May 2017

Algumas das contas foram entretanto actualizando a informação. Duas das jovens desaparecidas foram entretanto encontradas e estão, de acordo com a conta do Twitter que relatou o seu desaparecimento, a ser assistidas no hospital.

As crianças e jovens desaparecidos poderão estar em hotéis e casas. Após o ataque, a gerência de hotéis e vários populares nas proximidades disponibilizaram-se a acolher as vítimas do ataque.

Através da hashtag #RoomForManchester foi – e continua a ser – disponibilizado abrigo para quem precisar.

If you are stranded in the area you can also follow #RoomForManchester where hotels and local people of our great city are offering refuge https://t.co/yaRwKMGwzV — Mayor Andy Burnham (@MayorofGM) May 23, 2017

No hotal Holiday Inn, por exemplo, estarão mais de 50 crianças, de acordo com informações citadas pela televisão britânica.

If you can't get in contact with of your children, the Holiday Inn hotel in Manchester has sheltered 50+ children. Please call 0161 836 9600 — Good Morning Britain (@GMB) May 23, 2017

Nas redes sociais, a onda de solidariedade com os fãs que assistam ao concerto, muitos dos quais menores ou de jovem idade, continua a propagar-se durante esta manhã.

If anyone needs shelter we are right on the outskirts of central Manchester in Salford, anything I can do to help DM me!! #ManchesterArena — Karolina Staniecka (@karolinaviolet) May 22, 2017

If anyone in manchester is stranded, needs help getting home, give me a shout! — Jaiden Micheal (@jaidenofficial) May 22, 2017

10 minutes from the #ManchesterArena if anyone needs help/lifts/drinks etc REPLY OR DM me #Manchester #MEN — The Salford Fox (@tomharveymedia) May 22, 2017

#RoomforManchester if anybody needs somewhere to stay - we have plenty of spare beds & blankets + an unlimited supply of tea. Please DM. — Rosie Connor (@RosieConnor1) May 22, 2017

Também os motoristas de táxi se juntaram à onda de ajuda e se disponibilizaram a transportar as vítimas de forma gratuita.

The acts of humanity. Taxi drivers taking the injured to hospital & visitors to safety in the city after terrorist attack #ManchesterArena pic.twitter.com/5M5IMqILuB — Elaine Willcox (@ElaineWITV) May 23, 2017

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Taxis in Manchester are offering FREE rides home for anyone stuck in the Manchester Arena area. Let your friends/family know. — azy (@azymanzur) May 22, 2017

Ao final da manhã desta terça-feira, uma nova informação: de acordo com um jornalista da BBC, o Holiday Inn Express nega que tenha dezenas de crianças alojadas no seu hotel, como relatam as redes sociais.

The Holiday Inn Express closest to Manchester Arena is denying social media reports that large numbers of children are still stranded there — Dan Johnson (@DanJohnsonNews) May 23, 2017

PUB

PUB