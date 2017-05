Polícia francesa inicia buscas ao PSG e às casas de Di Maria e Pastore

A polícia francesa está a efectuar esta terça-feira buscas aos escritórios do Paris Saint-Germain e às casas dos argentinos Ángel di Maria e Javier Pastore, suspeitos de fraude fiscal relativamente aos seus direitos de imagem.

As revistas principiaram ao início da manhã e visam encontrar provas dos pagamentos aos atletas através de paraísos ficais, segundo denúncia do grupo Football Leaks sobre a corrupção no futebol. Essas notícias levaram à abertura, em Dezembro, de uma investigação preliminar sobre evasão fiscal agravada.

De acordo com os órgãos de informação do consórcio Football Leaks, o ex-benfiquista Di Maria e Pastore cobravam os direitos de imagem através de uma empresa holandesa, que depois pagava ao primeiro através do Panamá e ao segundo pelo Uruguai. Desse modo, as receitas não eram tributadas pelo fisco francês, que agora investiga as alegadas irregularidades.

A investigação sobre a evasão fiscal está a ser conduzida pelos serviços centrais de luta contra a corrupção e infracções financeiras. O Paris Saint-Germain sempre negou pagar direitos de imagem em paraísos fiscais.

