Carlos Carvalhal renova com o Sheffield Wednesday

O Sheffield Wednesday anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o treinador português, que vê o vínculo ao clube inglês prolongado até 2018. Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do emblema do Championship (segundo escalão) em 2015, devolvendo a esperança do regresso ao primeiro patamar do futebol inglês.

O Sheffield Wednesday esteve nestes dois anos sob a orientação de Carvalhal na iminência de alcançar o grande objectivo, tendo perdido a final do play-off, em Wembley, com o Hull City, na estreia do treinador português, que na semana passada falhou o acesso à final do play-off frente ao Huddersfield Town, mais feliz no desempate por grandes penalidades.

