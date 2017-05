Marcelo deu os parabéns a Costa... e a Passos

Depois de reagir de viva voz, dizendo que “hoje temos uma grande alegria”, mas “amanhã o trabalho continua”, o Presidente da República publicou na página oficial da Presidência uma nota distribuindo os louros pela vitória do país.

"O Presidente da República felicitou hoje o Primeiro Ministro António Costa e o anterior Primeiro Ministro Pedro Passos Coelho, pelo trabalho dos respetivos Governos que permitiram a decisão hoje tomada pela Comissão Europeia da saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE)", diz num breve parágrafo a nota informativa da Presidência, publicado ao início da tarde desta segunda-feira.

Pela manhã, ainda antes de o Governo e Passos Coelho reagirem à boa nova, Marcelo já tinha alargado o mérito desta "vitória": “Esta decisão só foi possível devido aos sacrifícios dos portugueses de muitos anos. E eu queria felicitá-los. Amanhã é o dia de todos começarmos a trabalhar, para podermos converter a decisão de hoje naquilo que verdadeiramente importa que é mais confiança, mais investimento, mais crescimento, mais emprego”, explicou aos jornalistas, sem apontar um vencedor político para este momento.

Pouco depois, o ministro das Finanças falaria também para dizer que a decisão de Bruxelas "é uma boa notícia porque é o reflexo do aumento da confiança que se fazia sentir em Portugal desde o início de 2016". E o líder do PSD também, para pedir "humildade" ao Governo para evitar recaídas: "Apesar de não subscrever a forma como o Governo lidou com a estratégia orçamental, fico satisfeito por Portugal ter atingido a meta orçamental que o país se tinha comprometido", disse também Passos Coelho.

