Abriu-se uma cratera com 13 metros de profundidade no Politécnico de Bragança

Durante a madrugada de sábado, abriu-se uma cratera com cerca de 20 metros quadrados e 13 metros de profundidade no parque de estacionamento da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Bragança.

Os bombeiros de Bragança deslocaram-se ao espaço para verificar se existiam vítimas e sinalizar o local. Segundo fonte dos bombeiros, trata-se de um local onde existe um poço que abastece o campus universitário. O abatimento de uma laje que estava em cima do poço é apontado como a causa da abertura da cratera.

Não houve registo de feridos nem de danos, à excepção do pavimento, que possuía uma escadaria de metal.

António Ribeiro Alves, director da Escola Superior de Educação, confirmou ao PÚBLICO que a situação não afectou a normalidade lectiva e que as obras de reparação já foram iniciadas. O director acrescentou ainda que este foi um caso inédito no campus e na zona.

Texto editado por Ana Fernandes

