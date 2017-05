Trump, Putin e Kim Jong-un revelam os trunfos numa parede da Senhora da Hora

As cartas estão à vista. Trunfos revelados por Donald Trump, Vladimir Putin e Kim Jong-un, que os seguram com as mãos. Uma trindade composta por protagonistas da geopolítica mundial do Ocidente, Leste e da Coreia que fica mais a Norte. É a Nova Ordem Mundial, mural desenhado na Senhora da Hora pelo artista urbano Mr. Dheo, o último dos 16 que completam o projecto Flash, que durante o último ano cedeu 30 metros quadrados a cada um dos diferentes artistas ou grupos de artistas que mensalmente recuperaram um muro degradado da Rua da Barranha, nesta freguesia de Matosinhos.

PUB

“A obra é uma sátira ao panorama político actual e a uma crescente ameaça global de três líderes que parecem não olhar a meios para atingir os seus fins”, diz o writer do Porto. A obra, segundo Mr. Dheo, é “uma representação irónica da Última Ceia”. Nesta versão, com outros protagonistas, “Trump, Putin e Kim Jong-un mostram quem tem o trunfo mais alto no controle e domínio global, como se de um simples jogo se tratasse”, finaliza. Trump segura um às de copas, Putin uma dama e Kim um rei.

Esta é a última obra da primeira fase do projecto Flash, que arrancou em Maio de 2016 e terminou há umas semanas. A ideia nasce da cabeça de Filipe Granja, também ele writer, na cultura conhecido como mynameisnotSEM. Escolheu a Senhora da Hora pela proximidade geográfica. É lá que vive. No caminho entre a casa e a paragem do metro passa “quase diariamente” entre o pavilhão municipal e as traseiras do estádio do Sport Clube Senhora da Hora (SCSH), onde está o muro. É aí que se dá o clique. A parede na altura “vandalizada” é a janela de oportunidade que encontra para lançar o projecto que já tinha em mente e tentado lançar noutras zonas do Grande Porto. A parede é propriedade do SCSH, com quem diz ter sido muito fácil acertar o compromisso. “Juntou-se o útil ao agradável. Eu precisava de um muro e eles de o recuperar”, conta.

PUB

Em Maio do ano passado Bruno Lisboa inaugurou o mural. Até chegar ao último de Mr. Dheo, pintaram Mesk, o brasileiro Heitor Corrêa, Mariana PTKS, Godmess, Paulo Boz, Hazul, Dub, as duplas Bella (Brasil) e Phama (EUA), YouthOne e Vírus e o colectivo RUA, composto por Contra, Frederico Draw e OKER. A escolha dos artistas assentou no critério de dar espaço a writers do Grande Porto ou que residam na área, como é o caso dos internacionais.

Não foi difícil chegar aos artistas. Filipe faz parte da cultura e conhece grande parte deles. Licenciado em Design da Comunicação pela Escola Superior Artística do Porto e com mestrado em Design da Imagem tirado em Belas Artes, pinta desde 2004 e profissionalmente desde 2013. Grande parte dos que participaram no mural também vivem da arte. Contudo, neste projecto os trabalhos foram feitos por “amor à camisola”. É uma iniciativa privada sem orçamento. Todas as despesas ficaram a cargo dos artistas.

Acima de tudo o que pretende com o Flash é criar uma montra que inclua os diferentes estilos da arte urbana: “A ideia é fazer um pouco de tudo, desde realismo, abstraccionismo ou ilustração”. Esta é apenas a primeira fase do projecto. Esta etapa está terminada, mas a intenção é replicar o mesmo formato noutras paredes da Senhora da Hora. Ainda sem datas definidas, adianta apenas que está a negociar a cedência de outras paredes para dar continuidade ao projecto cujos moldes não serão muito diferentes do que terminou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Popularidade dos graffiti

Um dos pioneiros do graffiti, que também participou no projecto, é YouthOne. Começou a pintar em Carcavelos em 1988 e mais tarde mudou-se para o Porto, onde reside. Recebeu o convite de Filipe e aceitou-o prontamente. Abordou outro writer — Virus — e dividiu com ele a peça nos 30 metros quadrados que lhe foram cedidos para pintar.

Há quase 30 anos, quando começou, o cenário nacional era muito diferente. “Hoje a arte urbana tem outra projecção”, diz. Refere ainda existirem “dois patamares”, o nacional e o internacional. Afirma, no entanto, haver cada vez mais artistas portugueses que vivem profissionalmente desta arte. Youth, que já pintou em várias cidades europeias e já expôs em Timor-Leste ou na Austrália, diz que a popularidade que o graffiti atingiu acabou por despertar “alguns interesses” tanto de entidades como dos próprios artistas, o que considera normal. “A popularidade faz com que qualquer coisa seja absorvida pelo mainstream”. Não vê nada de errado nisso e deixa isso ao critério de cada um. Porém, projectos como este, que nascem de dentro do meio, tornam o trabalho numa oportunidade para explorar a arte com outra liberdade. Agrada-lhe que cada vez mais se valorize a arte urbana em ambientes menos comuns aos da sua raiz, mas afirma que a rua será sempre o ambiente natural da cultura: “A rua sempre foi o cartão de visita do artista”.

PUB

PUB