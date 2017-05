Carris aguarda indicação da câmara para voltar a circular no viaduto de Âlcantara

Exactamente dois meses depois de ter sido interdito, o viaduto de Alcântara, em Lisboa, foi reaberto à circulação automóvel esta segunda-feira. A autarquia havia informado que o trânsito seria retomado entre Alcântara-Terra e Alcântara-Mar "sem constrangimentos ou condicionamentos". No entanto, esta manhã, os autocarros da Carris ainda não passam na estrutura.

De acordo com fonte do gabinete de comunicação da Carris, ainda não se sabe se a circulação dos autocarros da Carris será retomada e quando isso acontecerá. Às 10h, a mesma fonte indicava ao PÚBLICO que essa informação deveria ser detalhada pelos serviços municipais "a qualquer momento".

O PÚBLICO contactou a Câmara Municpal de Lisboa — e aguarda esclarecimentos.

Os autocarros da Carris são os únicos veículos pesados que tinham autorização para passar no viaduto, segundo a mesma fonte da empresa municipal. No início de Junho, aponta a autarquia, serão instalados pórticos destinados a impedir o acesso de veículos pesados ao viaduto. A sua instalação estava prevista para 3 de Maio, dois dias antes do prazo em que a obra de recuperação deveria ter terminado.

O viaduto estava encerrado desde o dia 22 de Março, na sequência de uma "deslocação da estrutura" que, acreditam os técnicos da câmara, terá sido provocada pelo embate ou travagem brusca de um veículo pesado no tabuleiro. O viaduto de Alcântara, que data a 1973, tem um carácter provisório há mais de quatro décadas.

