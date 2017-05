Prejuízo do Novo Banco baixa para 131 milhões no trimestre

O Novo Banco registou um resultado líquido negativo de 130,9 milhões de euros entre Janeiro e Março, quando tinha tido um prejuízo de 249,4 milhões de euros em igual período do ano passado, revelou a instituição financeira esta segunda-feira.

Os resultados do primeiro trimestre "reflectem o esforço de consolidação operacional prosseguido desde o exercício de 2016", destacou o Novo Banco no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Já o resultado operacional 'core' atingiu os 59,6 milhões de euros, um crescimento de 7% face aos primeiros três meses de 2016.

