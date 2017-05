Centeno feliz: "Vamos poder fazer o que não podíamos fazer até agora"

Mário Centeno não quer falar de medidas extra correctivas, diz que o país mostrou que há alternativa e que a saída de Portugal do Procedimento por Défices Excessivos (PDE) é o resultado da "confiança" nos resultados económicos e financeiros do país. Apesar da evidente satisfação, o ministro das Finanças preferiu não falar em folga, mas na liberdade de fazer mais escolhas. "Não se trata de saber se vamos ou não ter mais folga, mas vamos viver num espaço económico e financeiro que nos permite fazer o que não podíamos fazer até agora. Mas o sinal mais importante que transmite, é a melhoria das condições de financiamento", disse aos jornalistas em Bruxelas.

PUB

"É uma boa notícia porque é o reflexo do aumento da confiança que se fazia sentir em Portugal desde o início de 2016. Estamos a avaliar a trajectória do crescimento e emprego e é o país onde o desemprego mais cai na Europa. É a avaliação de um conjunto de notícias que é reconhecido pela União Europeia", disse aos jornalistas. Acrescentando que com esta decisão, melhoram as condições de financiamento para o país.

Centeno insistiu na ideia que esta decisão da Comissão Europeia, de recomendação ao Conselho de saída de Portugal do PDE, mostra que "as políticas estavam certas e que era possível fazer mais e melhor". Um resultado que Centeno quer exportar dizendo que são estas as políticas que "a Europa deve seguir. Portugal participará activamente nessa construção. Para que o bem-estar chegue aos cidadão".

PUB

E para Centeno isto significa que consolidação das contas públicas tem de estar de braço dado com políticas que potenciem o crescimento económico. "Temos um compromisso forte com os portugueses de recuperação da actividade económica e emprego. Só podemos fazê-lo se as contas públicas tiverem uma trajectória compatível com esse crescimento", defendeu.

Aos jornalistas, questionado sobre o peso contabilístico da Caixa Geral de Depósitos, Centeno lembrou que neste processo de recapitalização "houve uma diferença muito grande no processo e na avaliação do ponto de vista estatístico", mas, acrescentou "pode haver incidência no défice", mas apenas do ponto de vista estatístico.

Em comunicado, as Finanças falam em "viragem" para o país. "Esta decisão é um momento de viragem na medida em que expressa a avaliação da Comissão de que o défice orçamental excessivo de Portugal foi corrigido de forma sustentável e duradoura. A confiança na economia portuguesa começa a ser reflectida pelas instituições internacionais", lê-se no comunicado enviado às redacções pelo gabinete de Mário Centeno.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Ministério das Finanças acredita que resultado desta decisão será uma "inflexão na trajectória da dívida pública, que permitirá gerar poupanças em juros sem colocar em risco o investimento e a coesão social".

A decisão da Comissão Europeia baseou-se também numa carta enviada por Mário Centeno onde o ministro resumia o compromisso português. Questionado sobre o teor dessa carta, se ela continha medidas extra, Centeno preferiu dizer que "o que foi determinante foram os dados objectivos. Não há nenhuma carta que faça o PIB crescer o dobro da UE".

O Governo está plenamente empenhado em prosseguir a implementação de reformas ambiciosas, que visam aumentar o crescimento potencial e assegurar prosperidade económica sustentável e inclusiva. Portugal continuará a cumprir os seus compromissos.

PUB

PUB