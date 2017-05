Alemanha e França criam grupo de trabalho para maior integração da zona euro

No próximo mês de Julho, haverá novas ideias para aprofundar a integração da zona euro, elaboradas por um grupo de trabalho a criar pela Alemanha e pela França. O objectivo foi revelado esta segunda-feira pelos ministros das Finanças da Alemanha e da França, Wolfgang Schäuble e Bruno Le Maire, que estiveram juntos em Berlim, antes do Eurogrupo. A ideia, segundo a Reuters, é dar um novo impulso às reformas que têm sido adiadas. Se isso falhar, alerta-se, tal pode abrir o caminho do poder aos políticos populistas.

No primeiro encontro dos ministros das Finanças dos dois países (os maiores da zona euro em termos económicos), Le Maire afirmou, segundo a Reuters, que o grupo de trabalho a criar – sem que tenham sido avançados nomes – vai debruçar-se sobre a “convergência orçamental”, “coordenação de políticas económicas” e “projectos de investimentos comuns”. “Sabemos que é muito importante fortalecer a união monetária”, afirmou Schäuble, sublinhando que a Alemanha e a França têm um papel especial a desempenhar no âmbito da zona euro.

Os dois ministros viajam juntos para Bruxelas, onde se irão encontrar com os restantes ministros das Finanças da zona euro.

Também esta segunda-feira, mas num outro evento, de acordo com a Reuters, a chanceler alemã Angela Merkel sustentou que a Alemanha tinha de ajudar o novo presidente francês Emmanuel Macron a ter sucesso no combate ao desemprego e que a melhor forma de conter os populistas eurocépticos era resolver os problemas.

