Morreu Nicky Hayden, antigo campeão do mundo de Moto GP

O norte-americano Nicky Hayden, antigo campeão do mundo de Moto GP, morreu esta segunda-feira aos 35 anos em Cesena, Itália, onde estava hospitalizado desde quarta-feira, após ter sido atropelado enquanto andava de bicicleta.

A notícia está a ser avançada pela imprensa italiana, nomeadamente o Corriere della Sera.

No passado dia 17, Hayden deu entrada no hospital, depois de ter sido atingido por um carro quando andava de bicicleta em Misano Adriatico, Itália.

O hospital Maurizio Bufalini divulgou um comunicado em que confirma a morte do piloto: “A equipa médica verificou a morte do paciente Nicholas Patrick Hayden, que tem estado sob cuidados desde a quarta-feira passada, dia 17 de Maio, na unidade de cuidados intensivos do hospital em Cesena na sequência de um politraumatismo muito sério que ocorreu no mesmo dia”.

As autoridades italianas abriram um inquérito ao acidente que provocou a morte de Hayden, que deverá ter conclusões até Julho.

De acordo com o site www.worldsbk.com, o piloto de 35 anos, que representava a Red Bull Honda, foi abalroado quando se treinava perto de um resort de Rimini, tendo em vista a corrida em Ímola, tendo ficado com lesões cranianas e abdominais.

