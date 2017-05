Música portuguesa em destaque em festival francês

O festival Nuits Sonores, que decorre a partir desta terça-feira em Lyon, França, dedica três dias da sua programação à música portuguesa e inclui ainda ateliers de artistas portugueses e um debate sobre as indústrias criativas de Lisboa.

Este ano, a organização do festival decidiu dar "Carte Blanche à Lisbonne" ["Carta branca a Lisboa"], por considerar que "a cena musical de Lisboa é um símbolo de abertura e a generosidade dos músicos uma bela lição de esperança", lê-se no site da iniciativa.

No primeiro dia de "Carta Branca a Lisboa", na quinta-feira, actuam Bispo, Jibóia, Rocky Marsiano & Meu Kamba Sound e Marfox (DJ set). Para o segundo dia, sexta-feira, estão marcadas as actuações de The Mighty Sands, Keep Razors Sharp, Niagara e Rastronaut (DJ set). No último dia, sábado, actuam Lovers & Lollypops (DJ set), Pega Monstro, The Legendary Tigerman, De Los Miedos (DJ set) e Black (DJ set).

No entanto, os músicos não serão os únicos portugueses em destaque na 15.ª edição do festival. Os artistas Bordalo II e Maria Imaginário fazem parte da secção Mini Sonore, dedicada às crianças, cujas actividades decorrem entre quinta-feira e domingo. Os artistas portugueses são responsáveis por dois dos quatro ateliers da programação da Mini Sonore.

Esta secção do festival inclui também concertos e festas, que serão da responsabilidade de artistas, bandas e DJ portugueses. Na quinta-feira actuam Jibóia e DJ Marfox; na sexta-feira, Keep Razors Sharp e De Los Miedos; e, no sábado, Mighty Sands e Lovers & Lollypops.

As actividades da "Mini Sonore" são de acesso gratuito para crianças com idades entre os quatro e os 12 anos.

Além disso, da programação do festival faz ainda parte o debate Breathing life into Lisbon (case study) [Dar vida a Lisboa (estudo de caso)], no qual participam a secretária de Estado Adjunta e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca, o presidente executivo da incubadora de empresas Startup Lisboa, Miguel Fontes, e a responsável pelo espaço Village Underground Lisboa, Mariana Duarte Silva.

Na apresentação do debate, marcado para quinta-feira, recorda-se que "em 2011, com Portugal em plena crise económica, o então presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, identificou as indústrias criativas como meio para impulsionar a regeneração da cidade" e que "devagar, mas segura, a cidade voltou a erguer-se". "Poderá esta ser a nova Berlim?", questiona-se.

A organização do festival considera que, "ao investir na juventude, apoiando o empreendedorismo cultural, facilitando o cruzamento de competências e de saberes dos actores no seu território, a capital portuguesa impõe um modelo de desenvolvimento territorial moderno e dinâmico".

O festival Nuits Sonores decorre entre terça-feira e domingo em Lyon, França. Do cartaz fazem parte bandas e artistas como os franceses Air, a russa Nina Kraviz, o sueco The Field e o inglês Jon Hopkins.

