Globos de Ouro: quem levou os prémios para casa

O Coliseu dos Recreios, em Lisboa, voltou a receber este domingo a noite dos Globos de Ouro, uma cerimónia organizada pela SIC e pela revista Caras, que distingue, anualmente, várias categorias de arte e entretenimento portuguesas. A XXII edição da cerimónia foi conduzida pela apresentação de João Manzarra. Os prémios elegeram os melhores nas áreas de representação, moda, desporto e música.

PUB

Este ano, o prémio Mérito e Excelência foi para Fernando Santos, o treinador da selecção nacional, que levou para casa também o Globo de Ouro de Melhor Treinador.

Melhor Actriz de Cinema: Ana Padrão, Jogo de Damas

Melhor Actor de Cinema: Nuno Lopes, Posto Avançado do Progresso

Melhor Filme: Cartas da Guerra

Melhor Actriz de Teatro: Isabel Abreu, Um Diário de Preces

Melhor Actor de Teatro: João Perry, O Pai

Melhor Peça/Espectáculo: Música

Melhor Modelo Feminino: Maria Clara

Melhor Modelo Masculino: Francisco Henriques

Melhor Estilista: Luís Carvalho

Melhor Desportista Feminino: Telma Monteiro

Melhor Desportista Masculino: Cristiano Ronaldo

Melhor Treinador: Fernando Santos

Melhor Grupo: Capitão Fausto

Melhor Intérprete Individual: Carminho

Melhor Música do Ano: O Amor é Assim, HMB feat Carminho

Revelação do Ano: Beatriz Frazão

Prémio Mérito e Excelência: Fernando Santos

PUB

PUB

PUB