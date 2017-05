Portugal é capaz!

Nos últimos tempos, Portugal e os portugueses têm somado vitórias nas mais diversas áreas. Podemos, pois, afirmar que Portugal está na moda!

No desporto, e concretamente no futebol, a seleção nacional portuguesa venceu o Euro 2016 em França, uma vitória inédita, um feito histórico. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, vai somando recordes, e está em vias de acrescentar mais uma Liga espanhola e uma Liga dos Campeões ao seu vastíssimo palmarés. A seleção de futebol feminino conquista um lugar no campeonato da Europa, pela primeira vez. Paulo Fonseca e Leonardo Jardim sagram-se campeões na Ucrânia e em França, com Shakhtar Donetsk e Mónaco, respectivamente. José Mourinho, agora no comando técnico do Manchester United, conquista a quarta presença numa final europeia. No hóquei em patins, Portugal sagrou-se campeão europeu em 2016, 18 anos depois da última conquista.

Em outubro, mais um português obteve uma vitória brilhante. António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU, naquela que foi uma grande vitória para a diplomacia portuguesa. Depois de ter desempenhado funções no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o ex-primeiro-ministro conquista uma vitória histórica, com um mandato exigente na liderança da ONU.

Na economia, as empresas portuguesas, mesmo depois de terem atravessado um grave período de crise, continuam a aumentar as suas exportações, a gerar riqueza e a criar postos de trabalho. Em 2016, as exportações das empresas portuguesas cresceram 3%, constituindo um recorde, depois de registarem um crescimento muito significativo nos últimos anos.

O turismo tem vindo a assumir-se como uma atividade económica cada vez mais preponderante para a economia portuguesa. Nesta área, 2016 foi também um ano de recordes, com um crescimento de 11,5% nas atividades turísticas. Este crescimento reflete-se no número de visitantes, no número de dormidas, na criação de postos de trabalho. Um contributo importantíssimo para o crescimento económico do país. Esta é uma das áreas em que os portugueses souberam inovar e tirar proveito da oferta diversificada de que o país dispõe. Lisboa e Porto são hoje cidades que estão na moda e Portugal recebe milhões de turistas provenientes dos mais diversos países, não só europeus mas do mundo inteiro.



Mais recentemente, os portugueses Salvador e Luísa Sobral venceram pela primeira vez o Festival da Eurovisão da Canção. Portugal, que nunca havia passado do sexto lugar, conseguiu com Salvador Sobral vencer a 51.ª edição do festival, e logo com um recorde de pontos. No próximo ano, Portugal irá receber o evento em Lisboa, o que trará imensos proveitos económicos e será um contributo forte na promoção de Portugal no mundo.

Estes são factos que comprovam que Portugal e os portugueses têm talento, competência e são capazes de vencer os obstáculos. Hoje, Portugal e os portugueses lutam por estar sempre entre os melhores, seja na música, no desporto, na economia ou noutras áreas. Hoje acreditamos mais nas nossas competências, hoje podemos dizer… Portugal é capaz!

O autor escreve segundo as normas do novo Acordo Ortográfico

