Menino desaparece no mar na praia de São Torpes em Sines

Um menino desapareceu este domingo por volta cerca das 16h30 no mar, na praia de São Torpes, no concelho alentejano de Sines, e estão a decorrer buscas para o encontrar, disse à agência Lusa fonte da Polícia Marítima. O comandante da Polícia Marítima e capitão do Porto de Sines, Manuel Sá Coutinho, explicou que o menino, que "terá entre 10 e 12 anos", estava na água, na praia, com o pai, que, entretanto, terá saído do mar e, passados alguns minutos, deixou de ver o filho.

O alerta para o desaparecimento do menino foi dado cerca das 16h30 e, "de imediato", foi deslocada para a zona para se iniciarem as buscas uma embarcação da Polícia Marítima que já estava na água.

Depois foram accionados e estão no local uma embarcação semi-rígida salva-vidas e duas motos de água de salvamento marítimo da Estação Salva-vidas de Sines e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, disse.

Nas buscas, mas em terra, estão também a participar operacionais e viaturas da Polícia Marítima e da Capitania de Sines e da Unidade de Controlo Costeiro da GNR. Segundo Manuel Sá Coutinho, as buscas vão manter-se entre Sines e Porto Covo até existirem condições de visibilidade durante este domingo e caso a criança não seja encontrada antes.

