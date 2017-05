Palavras, expressões e algumas irritações: canção

“Composição poética de carácter lírico, por vezes com refrão, própria para ser cantada.” Eis um dos significados de “canção”. E anda meio mundo a trautear a mesma. É essa, sim. A vencedora do Festival Eurovisão da Canção, Amar pelos dois.

A parte do mundo que anda a tentar esquecê-la tem alguma dificuldade. Aconteceu o que Salvador Sobral reclamava de outras músicas: “Atiram-lhes [na rádio] com uma canção 16 vezes ao dia e obrigam-nas a gostar dela.” Ainda assim, preferimos ouvi-lo a vê-lo. Trejeitos e pinotes distraem-nos do essencial, como o fogo-de-artifício.

O dicionário descreve vários tipos de canção: a de embalar, “que tradicionalmente se canta para adormecer crianças de colo”; de protesto, “aquela cuja letra exprime sentimentos de revolta, denúncia de injustiças e de combate contra uma ideologia ou sistema”; a ligeira, “que tem uma estrutura simples, é muito divulgada pelos meios de comunicação social e toda a gente sabe cantar” (lá está); a popular, “que tem origem no folclore, ou é de autor desconhecido e vai passando de geração em geração”.

O adjectivo “festivaleiro” reza assim: “Diz-se das canções próprias de um festival ou que produzem melhor efeito num festival pelo seu ritmo vivo e alegre.” Mas também pode ser substantivo, “que ou quem participa num festival”. Gostem ou não, os irmãos Sobral são “festivaleiros”. De boa qualidade, é certo. Mas não justifica o “espasmo nacionalista” (expressão de Pacheco Pereira) que despertaram.

O mais comovente será a feliz relação que transpareceu entre os irmãos, Luísa e Salvador. Ora se apaga um ora outro, para que ambos brilhem. Belo trabalho familiar de respeito mútuo. Quem tem irmãos sabe que se trata de amar por dois, por cinco ou por dez...

Em sentido pejorativo, “canção” significa “argumentos ou explicações repetitivos”, “conversa”, “história”, que conduzem à expressão: “Já estou farta de ouvir a mesma canção.” Também se diz “farta da mesma cantiga”.

Há ainda a prática de “tentar convencer ou enganar alguém, através de uma conversa hábil”. O mesmo é dizer: “Cantar a canção do bandido.” Que meio mundo também conhece.

Palavras, expressões e algumas irritações é uma rubrica do caderno P2

