Viñales deixa Rossi no chão no GP França e é novo líder do Mundial de MotoGP

O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) ganhou este domingo o Grande Prémio de França de MotoGP e assumiu a liderança do campeonato do Mundo após cinco provas, destronando o colega Valentino Rossi, que acabou no asfalto.

PUB

O veterano italiano, de 38 anos e sete títulos mundiais na categoria rainha, assumiu a liderança na antepenúltima volta, mas cometeu dois erros fatais na última: o primeiro permitiu a Viñales retomar o comando e o segundo, na tentativa de se chegar ao espanhol, deixou-o por terra e significou o abandono.

No circuito de Le Mans, o público da casa fez a festa com o segundo lugar do francês Johann Zarco, que conseguiu a sua primeira presença no pódio em MotoGP, enquanto o espanhol Dani Pedrosa (Honda) completou as 26 voltas no terceiro lugar.

PUB

Aos 22 anos, Viñales continua a assumir como candidato ao título e passou a comandar o Mundial com 85 pontos, contra 68 de Pedrosa e 62 de Rossi, que perdeu dois lugares de uma vez.

"Eu sabia que teria uma oportunidade de ultrapassar Rossi nas duas últimas voltas e estava preaparado", afirmou o catalão, que somou a sua quarta vitória em MotoGP, terceira esta época. "É a minha vitória mais importante, porque me relança completamente o para o campeonato, após duas corridas fracassadas", acrescentou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As perdas para Rossi só não foram piores, porque o espanhol Marc Márquez (Honda) também abandonou e ficou na quarta posição, com 58 pontos, somente mais três do que Johann Zarco.

Em Moto3 espanhol Joan Mir (Honda) obteve o seu terceiro triunfo da época, batendo o compatriota Aron Cnet (Honda) e o italiano Fabio Di Giannantonio (Honda). No Mundial, reforçou a liderança, com 99 pontos, distanciando-se o italiano Romano Fenati, segundo, com 65.

O Grande Prémio de Itália, sexta prova do Mundial, disputa-se no circuito de Mugello, em 4 de Junho.

PUB

PUB