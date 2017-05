Sporting encerra época com vitória às costas de Bas Dost

Num jogo aberto, desprendido das amarras dos objectivos desportivos, o Sporting encerrou a temporada 2016-17 com um triunfo sobre o Desp. Chaves (4-1), obtido essencialmente à custa de uma primeira parte de grande qualidade e da eficácia tradicional de Bas Dost. No momento de fechar para balanço, os "leões" têm um terceiro lugar no campeonato para recordar, a seis pontos do segundo e a 12 do vencedor da prova.

Bas Dost, de penálti aos 11' (a castigar falta de Carlos Ponck sobre Podence) e de cabeça aos 15', cedo deixou o Sporting à vontade no jogo e no marcador. E a equipa acusou, no bom sentido, essa folga. Com Podence muito solto e a jogar ao primeiro toque nas costas do holandês, com Gelson e Matheus Pereira a procurarem muitas vezes zonas interiores, o Desp. Chaves nunca conseguiu contrariar a supremacia lisboeta no primeiro tempo.

Uma realidade para a qual contribuíram também as ausências de Bressan e Pedro Tiba no meio-campo flaviense. Ricardo Soares lançou João Patrão e Braga, mas são jogadores de características distintas e, acima de tudo, tiveram sempre de pagar a factura da ausência de um apoio evidente de um dos avançados no 4-4-2 muito partido dos transmontanos.

Aos 30', mais uma diagonal interior de Gelson Martins provocou um desequilíbrio que foi aproveitado para Matheus Pereira para elevar a contagem para 3-0, acabando praticamente nesse momento com as hipóteses de recuperação do Desp. Chaves.

No segundo tempo, Ricardo Soares reequilibrou a equipa no momento da organização defensiva recuando Rafael Lopes e dispondo os flavienses num 4-5-1 com William sozinho na frente. As arrancadas do talentoso Fábio Martins passaram, então, a colocar ainda mais em sentido Ricardo Esgaio e o líbio Elhouni também deu um ar da sua graça, especialmente através de lances individuais.

Numa excelente incursão pela esquerda, o Desp. Chaves acabaria por marcar, graças a uma jogada bem construída e concluída por William, após uma assistência perfeita de Nelson Lenho (60'). Foi o momento de uma reacção que poderia ter sido mais expressiva se Beto (titular no lugar de Rui Patrício) não tivesse travado um pontapé de Fábio Martins, após um nó cego do extremo em Ricardo Esgaio.

Já com Francisco Geraldes (e nos últimos minutos até com Gelson Dala) em campo, os sportinguistas puderam confirmar que talento não falta ao médio português e que eficácia é uma palavra que casa bem com Bas Dost, que aos 90+'1, novamente de grande penalidade, não enjeitou a oportunidade para fazer um hat-trick e reforçar o estatuto de melhor marcador da Liga. Com 34 golos, o holandês marcou nada menos que metade do total do Sporting no campeonato.

