Sporting consegue vantagem dilatada na final da Taça Challenge

O Sporting colocou-se neste domingo em posição privilegiada para conquistar a Taça Challenge, em andebol, ao derrotar de forma clara o Potaissa Turda por 37-28 na primeira mão da final.

PUB

Na primeira parte, o jogo começou a um ritmo elevado e houve equilíbrio até à passagem do quinto minuto, altura em que o Sporting passou para a frente do marcador (3-2), embalando depois para uma exibição de elevado nível.

Apoiados numa defesa agressiva e com Asanin em grande plano na baliza, os 'leões' foram aumentando a vantagem, com os romenos do Potaissa Turda a não conseguirem encontrar soluções.

PUB

A vantagem do Sporting na primeira parte chegou a ser de 11 golos (17-6), mas, já nos minutos finais, com uma defesa individual, a equipa romena conseguiu dar uma ligeira resposta, com o Sporting a sair para o intervalo a vencer por 19-11.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Com o presidente Bruno de Carvalho a assistir ao jogo, o Sporting conseguiu um grande arranque de segunda parte e depressa chegou aos 12 golos de vantagem (24-12), que se foi mantendo ao longo da segunda parte.

Os "leões" foram superiores ao seu adversário em todos os capítulos do jogo e venceram por 37-28, com destaque para os 10 golos de Nikcevic e oito de Bozovic e para mais uma excelente exibição do gigante Asanin.

O encontro decisivo, da segunda mão da final, está agendado para o próximo sábado, na Roménia, mais concretamente em Cluj-Napoca. E o Sporting terá uma vantagem de nove golos para gerir.

PUB

PUB