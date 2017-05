Segunda derrota do FC Porto salva o Moreirense

A concluir um final de época medíocre – 13 pontos perdidos nas últimas nove jornadas -, o FC Porto foi derrotado neste domingo em Moreira de Cónegos, por 3-1, resultado que garantiu ao Moreirense a permanência no principal escalão do futebol português.

Com a sua classificação já definida, o FC Porto apresentou-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas com a quase totalidade dos habituais titulares – José Sá, na baliza, foi a única novidade -, mas a exibição da equipa de Nuno Espírito Santo nunca passou da mediocridade.

A precisar de conquistar os três pontos, a equipa de Petit mostrou sempre mais atitude do que o adversário e contou com um inspirado Boateng. O avançado ganês, de 20 anos, marcou o primeiro golo do jogo, aos 16’, e fez as assistências para os outros dois da equipa minhota: Frédéric Maciel (37’) e Alex Freitas (83’). O golo de honra portista foi apontado por Maxi Pereira, aos 66’.

