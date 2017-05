Juventus já é hexacampeã italiana

A uma jornada do final da Liga italiana, a Juventus sagrou-se campeão italiana pela sexta vez consecutiva. Com um triunfo em casa, por 3-0, sobre o Crotone, La Vecchia Signora conseguiu um hexa inédito no futebol transalpino, juntando este título à Taça de Itália conquistado na última semana.

Aos 13', Mario Mandzukic abriu o caminho para a festa num repleto Juventus Stadium. Ainda antes do intervalo, Paulo Dybala ampliou a vantagem, com o ex-portista Alex Sandro a marcar o golo final, aos 83'.

Este é a 33.ª liga italiana conquistada pela Juventus, que domina por completo este ranking, com o Inter e o AC Milan a seguirem na segunda posição, com 18 títulos cada.

A turma de Turim tem ainda a possibilidade de consagrar também internacionalmente, se vencer a final da Liga dos Campeões ao Real Madrid, numa partida disputada em Cardiff, no Pais de Gales, a 3 de Junho.

