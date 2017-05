Tudo é arquitectura, entre pais e filhos

Será um movimento organizado?; uma moda?; ou simples coincidência?... O exemplo mais próximo de nós é Paula Rego, Histórias e Segredos, o filme que o filho Nick Willing dedicou à vida e obra da pintora luso-britânica (e que continua em exibição em salas portuguesas); no último Festival de Veneza, estreou-se Rem, com que Tomas Koolhaas registou também o percurso biográfico e profissional do seu pai, autor da Casa da Música. Agora chega até nós Tudo É Projecto, o documentário com que Joana Mendes da Rocha filma o seu pai, Paulo Mendes da Rocha, o muito celebrado arquitecto brasileiro do novo Museu dos Coches – que esta sexta-feira terá finalmente a inauguração oficial da obra completada, quer dizer, acrescentada do indispensável roteiro museográfico que encaminhará as visitas.

Aproveitando mais uma deslocação a Portugal do prémio Pritzker 2006 e Leão de Ouro de Veneza 2016, a Casa da Arquitectura, com sede em Matosinhos, vai estrear no Porto, na próxima segunda-feira, dia 22, Tudo É Projecto. Realizado por Joana Mendes da Rocha e por Patrícia Rubano, ambas com experiências em trabalhos televisivos e a fazerem aqui a sua estreia na longa-metragem documental, o filme revela “um pensador cujas ideias e opiniões polémicas sobre urbanismo, natureza, humanidade, arte e técnica merecem ser ouvidas”, diz o texto de apresentação. “Num constante diálogo entre entrevistado/pai e entrevistadora/filha, Joana é o fio condutor do filme. Como em todas as relações pessoais, principalmente entre pais e filhos, o fio que conduz é também o que é conduzido”, acrescenta a sinopse do documentário.

A exibição de Tudo É Projecto na Casa das Artes portuense – às 21h30, com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala – acontece após a antestreia mundial realizada no passado dia 1 de Abril, na abertura da exposição Pedra no Céu, no Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), em São Paulo, um dos projectos mais famosos do próprio Paulo Mendes da Rocha. Patente até 2 de Julho, esta exposição põe em diálogo, em meia centena de obras de 25 artistas, a obra do arquitecto e referências internacionais como René Magritte ou Henry Moore, mas também os seus concidadãos Amílcar de Castro, Carmela Gross, Cildo Meireles ou Nuno Ramos.

