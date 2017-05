Corpo de homem encontrado na base de falésia em Carvoeiro no Algarve

O corpo de um homem foi encontrado neste sábado, na base de uma falésia na zona de Algar Seco, no concelho de Lagoa (Algarve), desconhecendo as autoridades a causa da morte, disse à Lusa fonte da Polícia Marítima (PM).

Em declarações à agência Lusa, o capitão do Porto de Portimão e comandante da PM, Santos Arrabaça, referiu que o corpo de um homem, com cerca de 30 anos, foi detectado por volta das 10h30, na base de uma falésia, perto da praia do Carvoeiro, no Algarve.

A mesma fonte adiantou que as causas da morte “são desconhecidas, apresentando o corpo algumas escoriações”, que podem ter resultado de uma queda da falésia.

“O caso transitou para a Polícia Judiciária para que sejam efectuadas as perícias que possam determinar as origens da morte do homem, que não tinha qualquer identificação e trajava um equipamento de desporto”, referiu o comandante Santos Arrabaça.

O corpo foi removido cerca das 13h00 para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Portimão, para ser submetido a autópsia.

De acordo com a página da Internet do Prociv da Autoridade Nacional de Protecção Civil, nas operações de resgate do corpo estiveram envolvidos seis elementos dos bombeiros, apoiados por três veículos.

