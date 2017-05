FC Porto perde na Luz e fica com o título de andebol em risco

O Benfica puxou neste sábado o tapete ao FC Porto na luta pelo título nacional de andebol, ao vencer o rival, em Lisboa, por 28-27. Na prática, isto significa que os "dragões" vão entrar para a última jornada um ponto atrás do líder Sporting.

PUB

Depois do empate registado pelos "leões" a meio da semana, na Madeira (30-30 frente ao Madeira SAD), num jogo antecipado por força da participação do Sporting na final da Taça Challenge, o FC Porto tinha uma boa oportunidade para assaltar a liderança do campeonato. Mas falhou a missão.

No pavilhão da Luz, o Benfica, já arredado da discussão do título, impôs-se num jogo muito equilibrado, que registava 16-14 ao intervalo e terminou com um triunfo das "águias", graças a um golo a poucos segundos do final apontado por Tiago Pereira (28-27).

PUB

Face a este resultado, o FC Porto parte para a última ronda da prova, no dia 31 de Maio, com 58 pontos, contra os 59 do Sporting - o Benfica tem 51. Os "dragões" recebem, na derradeira jornada, o Águas Santas, enquanto os "leões" recebem os "encarnados" num derby que pode valer o título nacional, troféu que o Sporting não conquista desde 2000-01.

PUB

PUB