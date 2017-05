Benfica fecha campeonato com empate no último minuto

Depois de já o ter conseguido na primeira volta, o Boavista impôs neste sábado o segundo empate da época ao Benfica (2-2) no encontro que encerrou o campeonato para as duas equipas. Os "axadrezados" estiveram a vencer por 2-0, mas permitiram a reacção do campeão, que aproveitou a ocasião para rodar muitas das suas segundas linhas.

Renato Santos inaugurou o marcador aos 16', num lance desenhado por Iuri Medeiros, e o extremo emprestado pelo Sporting voltaria a estar na origem do 2-0, já no arranque da segunda parte. Nesse caso, foi Schembri a finalizar na área com um remate cruzado, aos 52'.

Rui Vitória lançou Rafa no segundo tempo para o lugar do estreante Hermes e, mais tarde, apostou em Jiménez. O atacante português desenhou a jogada do primeiro golo, convertido por Mitroglou, e o empate chegou já aos 90'. Na sequência de um canto, o central Kalaica cabeceou ao poste, com o árbitro a considerar que a bola ultrapassou posteriormente a linha de baliza (2-2).

