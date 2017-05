Basquetebol: Benfica e FC Porto entram a ganhar nas meias-finais

Benfica e FC Porto começaram com a mão direita as meias-finais da Liga de basquetebol 2016-17. No pavilhão da Luz, os "encarnados" venceram a Oliveirense por 97-90, enquanto os "dragões" ganharam em casa ao V. Guimarães por 80-69.

Neste sábado, os dois favoritos colocaram-se em vantagem numa eliminatória que será decidida à melhor de cinco partidas. O Benfica, que nesta época tem sentido especiais dificuldades frente à Oliveirense, esteve em desvantagem durante um largo período da primeira parte, mas acabou por recuperar e aproveitou o terceiro período para descolar.

Com Carlos Morais e João Soares inspirados no lançamento (24 pontos cada) e Ryan Barber forte nos ressaltos (nove), a equipa de Carlos Lisboa impôs-se na primeira partida por nove pontos de diferença, frente a um adversário que teve em Justin Reynolds (11 pontos e 13 ressaltos) e James Ellisor (22 pontos) dois baluartes.

No pavilhão Dragão Caixa, também houve equilíbrio nos parciais, com FC Porto e Vitória a vencerem dois períodos cada (o mais desnivelado foi o terceiro, com os "dragões" a imporem-se por 26-13). Nick Washburn, com um duplo duplo (16 pontos e 11 ressaltos) esteve em destaque nos anfitriões, enquanto o sérvio Nebojsa Dukity alcançou 12 pontos (e três ressaltos) para os minhotos.

No domingo, disputa-se o segundo round destes esmbates. O Benfica volta a receber a Oliveirense às 16h, o FC Porto reencontra-se com o V. Guimarães 20h30.

