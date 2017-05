Temperaturas máximas sobem até aos 35 graus no sábado

As temperaturas máximas vão subir no sábado entre cinco e dez graus Celsius em Portugal continental, prevendo-se que em algumas regiões do país cheguem aos 34 ou 35 graus, disse à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"No sábado vamos ter uma subida significativa dos valores da temperatura máxima da ordem dos cinco a dez graus e no domingo esta subida estende-se às mínimas, na ordem dos 4 a 10 graus, com excepção do Algarve", adiantou a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, no fim-de-semana e na generalidade do território as temperaturas vão variar entre os 30 e os 35 graus, com excepção da zona da Serra da Estrela e do Algarve.

"Vamos ter este fim-de-semana o instalar de uma corrente de leste que dá origem a um transporte de massa de ar quente e seca do interior da Península Ibérica e até de norte de África que podem dar origem a algumas poeiras para a região do Algarve com intensificação de vento", disse.

Segundo a meteorologista do IPMA, no domingo o vento vai soprar moderado a forte no Algarve com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora e, por esse motivo, estão previstas ondas de sueste com dois a três metros na costa sul.

"Na segunda-feira, vamos ter uma ligeira descida das temperaturas, mas é temporário, porque na terça-feira voltam a subir devendo-se manter as máximas elevadas pelo menos até quarta-feira", conclui Maria João Frada.

