Quebra no sistema informático do Ministério Público "não é caso para alarme"

A procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, disse, em declarações aos jornalistas, que a paragem no sistema interno de comunicações do Ministério Público, decorrente de um suposto ataque informático, "não é caso para alarme", pois não está a afectar a investigação criminal e outros actos processuais dos magistrados.

PUB

Fonte do Ministério Público disse à Lusa que o sistema interno de Comunicações do Ministério está desactivado desde esta manhã, impedindo o envio e troca de mensagens e ofícios entre departamentos. A mesma fonte referiu que a quebra do sistema interno do Ministério Público é geral, abrangendo todo o país, mas que não existe ainda a certeza se o colapso resultou de uma avaria ou de um ataque informático..

Em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de entrega formal do brasão de armas de Monsanto, distrito de Castelo Branco, Joana Marques Vidal disse que o sistema "deitado abaixo" abrange tanto o sistema interno de comunicação como o portal.

PUB

"É um sistema de comunicação interna que obviamente nos afecta porque também abrange o portal, comunicação para o exterior, mas que, segundo as notícias que tivemos até agora, não conseguiram atingir qualquer tipo de informação e ter acessos às bases de dados", sustentou.

O sistema informático do Ministério, gerido pela Procuradoria-Geral da República, é o principal portal de comunicação entre os vários magistrados.

PUB

PUB