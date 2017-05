Mais de 3 mil pedem nacionalidade imediata para quem nasce em Portugal

Quem nasce em Portugal não é automaticamente português. Precisa de ser filho de um nacional ou de ser filho de um imigrante que resida legalmente no país há pelo menos cinco anos. É isto que diz a lei da nacionalidade desde 1981. Um grupo de cidadãos e cerca de 25 associações quiseram acabar com esta situação que consideram injusta e lançaram a campanha e petição Por uma outra lei da nacionalidade em Fevereiro. O primeiro grande objectivo – chegar às quatro mil assinaturas para que seja apreciada em plenário na Assembleia da República – está agora mais perto: faltam apenas pouco menos de mil signatários, disse um dos representantes, José Pereira, do grupo Consciência Negra. Até esta sexta-feira, contabilizaram 3208 assinaturas, entre a petição de papel e a que está online.

PUB

Para fazer o balanço destes três meses e desenhar novos passos, está marcada uma reunião para esta sexta-feira às 20h30, na Casa do Brasil, em Lisboa, o mesmo sítio onde a campanha foi apresentada em Fevereiro. De então para cá, os promotores percorreram alguns bairros sociais, foram a universidades, a Coimbra e Viseu, e vão continuar a ir à periferia de Lisboa para recolher assinaturas. “Muitas pessoas ficam surpreendidas quando percebem que quem nasce em Portugal não é português. Não sabiam”, conta José Pereira. Isso é, aliás, a reacção mais comum, acrescenta.

Depois de se chegar aos quatro mil signatários, e de ser apreciada, a petição pode ter como consequência a comunicação ao "ministro competente para eventual medida legislativa ou administrativa" ou "a apresentação, por qualquer deputado ou Grupo Parlamentar, de um projecto de lei sobre a matéria em causa", descreve o site do Parlamento.

PUB

Recentemente, foi aprovada pelo Governo uma regulamentação da lei da nacionalidade, mas nada alterou quanto ao direito a ser português para quem nasce no país, independentemente da sua origem (o chamado jus soli). Além disso, estão à espera de agendamento na especialidade, para apreciação, dois projectos de lei da nacionalidade do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português com os quais os autores da petição reuniram.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A proposta do BE [que defende que quem nasce em Portugal deve automaticamente ser português] é a que mais se aproxima daquilo que defendemos, mas não contempla a retroactividade, o que faz com que todos os que nasceram depois de 1981 [altura em que a lei mudou] continuem a ser imigrantes no seu próprio país”, explica José Pereira. Discordam ainda do facto de a proposta do BE não acabar com a regra que impede o acesso à nacionalidade a quem tenha tido uma pena de prisão de três ou mais anos.

Já o PCP sugere que se acabe com um período mínimo de residência dos pais para ser feito o pedido de nacionalidade dos filhos que nascem em Portugal, mas um dos progenitores tem na mesma que provar que reside no país. O PCP justifica esta exigência com o facto de considerar que não se pode ter “nacionalidade por conveniência” e é disto que os signatários discordam, explica José Pereira. “Achamos que cria a desconfiança face ao outro, ao estrangeiro e que este tipo de argumentação não ajuda no combate ao racismo e à xenofobia.” O activista conclui: “Há muita gente que depende desta alteração para viver melhor. A alteração não vai resolver problemas mas é um passo. Pode ser vista como uma reparação pelo conjunto de injustiças dos últimos 30/40 anos, pelas injustiças do processo histórico que envolveu o colonialismo e a escravatura."

A petição nasce “da necessidade de termos um conceito de portugalidade que inclua e valorize os contributos de todos aqueles que escolheram Portugal para se realizarem enquanto pessoas”.

PUB

PUB