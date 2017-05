Chave Sorteada: 9, 11, 12, 19, 30 + 4 e 9.

1.º prémio: 107 milhões de euros.

A combinação vencedora do concurso 20/2017 do M1lhão, sorteada nesta sexta-feira, é RMH 10674. O prémio, de um milhão de euros, saiu a um apostador do distrito de Braga.

Atenção: É possível verificar-se um engano na transcrição de um número. Consulte sempre as listas oficiais de resultados.

