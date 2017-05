Costa diz não ficar descansado com as "boas notícias" e que tem de se "pedalar mais"

O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que "as boas notícias" sobre a economia portuguesa não o fazem "ficar descansado" porque "se a bicicleta está a andar" tem de se "continuar a pedalar".

"O país tem tido, felizmente, nos últimos tempos, boas notícias em matéria de evolução da sua situação económica. Neste primeiro trimestre do ano crescemos como há muito tempo não crescíamos. Tivemos o défice mais baixo desde que somos um país democrático. Mas não podemos ficar descansados. Temos de encontrar ânimo acrescido para fazer mais e melhor. Se a bicicleta está a andar, nós temos de continuar a pedalar para ela continuar a andar", disse.

António Costa, que falava em Gondomar na cerimónia de lançamento da primeira pedra do interceptor do rio Tinto, afirmou que para Portugal continuar a crescer, o país tem de aumentar o investimento dando condições ao investimento privado e acompanhando-o de investimento público.

"Por isso, demos prioridade à execução dos fundos comunitários", disse António Costa, enumerando de seguida os "investimentos de qualidade" que disse ter testemunhado ao longo desta sexta-feira, num programa que teve início em Vila Nova de Gaia e terminou em Gondomar, com passagens pela Maia, Lousada e Porto.

O primeiro-ministro também se confessou "um férreo defensor da descentralização", considerando-a "a pedra angular de uma verdadeira reforma do Estado". "Quem está mais próximo das pessoas e mais próximo dos problemas tem uma maior capacidade de resolver os problemas do que quem está à distância. Ao Estado o que é do Estado, aos municípios o que é dos municípios, às freguesias o que é das freguesias", defendeu o primeiro-ministro num local onde assinalava o lançamento de um projecto que é partilhado pelos concelhos de Gondomar e Porto, num investimento superior a nove milhões de euros.

"Se todos tivermos mais recursos para fazer o que cada um está em melhores condições de fazer, seguramente o país fica em melhores condições e terá uma administração pública mais eficiente, menos burocrática e que presta melhor serviço às populações", concluiu.

Depois da cerimónia em Rio Tinto, António Costa ainda participou na sessão de abertura dos Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar que junta desta sexta-feira a domingo, em Gondomar — Cidade Europeia do Desporto em 2017, cerca de 2800 atletas, quase 300 professores e 408 alunos voluntários. Serão disputadas 14 modalidades desportivas em 16 locais diferentes de competição, estando representadas todas as regiões do país.

