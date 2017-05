Temer perde dois ministros e enfrenta milhares nas ruas

O ministro da Cultura do Brasil, Roberto Freire, foi o primeiro a afastar-se devido ao escândalo de corrupção que implica o Presidente Michel Temer e que levou oposição e apoiantes do Governo a exigir a destituição (impeachment). Roberto Freire apresentou a sua demissão, “de carácter irrevogável”, na quinta-feira, numa carta dirigida a Michel Temer, devido aos “últimos acontecimentos e a instabilidade política gerada pelos factos que envolvem directamente a Presidência da República".

No mesmo documento, o titular da pasta da Cultura detalha que voltará ao seu mandato na Câmara dos Deputados “para ajudar o país a buscar um mínimo de estabilidade política que nos permita avançar em reformas fundamentais para o desenvolvimento da economia, geração de emprego e renda e garantia dos direitos fundamentais para toda a população".

Freire, líder do Partido Popular Socialista e um dos apoiantes do Governo de Temer, foi anunciado em meados de Novembro como novo ministro da Cultura, justamente para substituir Marcelo Calero, depois de se saber que tinha recebido pressões para aprovar um plano urbanístico.

Freire não saiu sozinho. Um segundo ministro, Bruno Araújo, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), ministro das Cidades, anunciou também a sua demissão. Para já este é o único ministro do PSDB a afastar-se. O partido já apelou, através do seu presidente interino, o senador Tasso Jereissati, para que os ministros permaneçam nos seus cargos. O PSDB ocupa mais três ministérios: Secretaria de Governo, Relações Exteriores e Direitos Humanos.

Não obstante, “se os áudios forem confirmados, defendo a entrega imediata dos cargos pelos nossos ministros”, afirmou Sampaio, vice-presidente do PSDB e que deverá substituir o senador Aécio Neves na presidência nacional do partido.

Quem também saiu (mas às ruas) foram vários os milhares de brasileiros, em protesto contra o Presidente da República. No Palácio do Planalto, vários manifestantes atiraram pedras e garrafas contra a polícia que isolava o espaço.

Em Brasília, os manifestantes, incluindo idosos e crianças, atiraram pedras ao cordão policial, enquanto gritavam “deixa passar a revolta popular” e “ei, fardado, você 'tá do lado errado”. O protesto terminaria horas depois, com bombas e gás lacrimogéneo nas proximidades do Palácio do Planalto. Várias pessoas foram revistadas pelas autoridades.

Já na Avenida Paulista, em São Paulo, o prédio da Presidência estava protegido pela polícia, enquanto manifestantes gritavam contra Temer, num clima menos tenso, descreve um dos jornalistas do Folha de São Paulo, onde vendedores ambulantes aproveitaram mesmo para “vender cerveja, churrasquinho e guarda-chuva”. As autoridades optaram por não divulgar números oficiais e a organização da manifestação também não quis detalhar.

A chuva ainda dispersou alguns dos protestos, mas as palavras de ordem "Fora Temer" e "Eleições Gerais" também ganharam eco em Curitiba, com parte dos manifestantes a dirigir-se contra em direcção ao Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná.

Já na Cinelândia, no Rio de Janeiro, foram precisas bombas e balas de borracha para dispersar os manifestantes.

A denúncia, revelada pelo jornal O Globo, surgiu no âmbito de um acordo feito com a Justiça pelos empresários Joesley e Wesley Batista, proprietários do grupo JSB, um dos maiores exportadores de carne congelada do mundo. A denúncia surge no âmbito da grande investigação sobre corrupção no sistema político brasileiro, a Lava-Jato. Até agora foram já apresentados oito pedidos de destituição de Michel Temer apresentados no Congresso.

