Rui Vitória vai dar minutos a jogadores menos utilizados

O treinador do Benfica, Rui Vitória, avançou nesta sexta-feira que, frente ao Boavista, vai dar minutos a jogadores menos utilizados e assumiu o desejo de terminar a actual edição da I Liga de futebol "em beleza".

PUB

"Vão entrar alguns jogadores que não têm vindo a jogar. Temos o objectivo de vencer o jogo, de fazer todo o grupo campeão nacional e ter o plantel na máxima força para a final da Taça de Portugal", disse Rui Vitória em declarações à BTV.

O técnico "encarnado" lembrou que o título de tetracampeão "pertence a muita gente" e não apenas aos 11 habituais titulares.

"Queremos acabar a I Liga em beleza contra uma boa equipa, que fez um bom campeonato. Queremos ganhar e fazer uma boa exibição", referiu.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Questionado sobre se os festejos do tetracampeonato tiveram algum impacto na preparação para o jogo no Estádio do Bessa, Rui Vitória destacou o profissionalismo do plantel do Benfica.

"Foram momentos agradáveis, mas esta equipa sabe estar em todos os momentos. Quando é para brincar, é para brincar, quando é para trabalhar, é para trabalhar e quando é para competir, é para competir", frisou.

O Boavista-Benfica, da 34.ª e última jornada da I Liga, está agendado para sábado, às 20h30, no estádio do Bessa, e terá arbitragem de Nuno Almeida, da Associação de Futebol do Algarve.

PUB

PUB