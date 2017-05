A quarta vez de Fernando Gaviria no Giro 2017

O ciclista colombiano Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) venceu nesta sexta-feira ao sprint a 13.ª etapa da Volta a Itália e somou a sua quarta vitória na presente edição, enquanto o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) manteve a liderança.

PUB

Gaviria, que consolidou a liderança da classificação por pontos, completou os 167 quilómetros entre Reggio Emilia e Tortona em 3h47m45s, batendo o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe) e o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), segundo e terceiro, com o mesmo tempo do sul-americano.

Tom Dumoulin concluiu a tirada no pelotão e vai continuar a envergar a camisola rosa à partida para a 14.ª etapa, no sábado, uma ligação de 131 quilómetros com início em Castellania e final na subida para o santuário de Oropa, uma contagem de montanha de primeira categoria que volta a pôr à prova os favoritos.

PUB

PUB

PUB