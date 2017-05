Mestrado de Fernando Madureira vai ser investigado

O reitor do Instituto Universitário da Maia (ISMAI), Domingos Oliveira Silva, enviou a tese de mestrado de Fernando Madureira à Inspecção-geral da Educação e Ciência (IGEC) com um pedido de averiguação, noticia a Visão. A mesma revista tinha noticiado a conclusão do grau académico por parte do líder da principal claque do FC Porto com uma classificação de 17 valores

Domingos Oliveira Silva diz à revista que foi “consultar o projecto de mestrado” de Fernando Madureira, que também é conhecido pela alcunha "Macaco", no âmbito do mestrado em Gestão do Desporto, tendo enviado esta quinta-feira “um procedimento inspectivo” à IGEC.

O reitor diz que o pedido tem como objectivo eliminar “quaisquer dúvidas” sobre os procedimentos na avaliação. A tese de Madureira, consultada e publicada pela Visão, gerou algumas dúvidas em relação ao conteúdo e também relativamente à grande quantidade de erros de escrita.

